Programme des renontres de la 11e journée de la Ligue 1 du football professionnel prévue mardi et mercredi à partir de 14h00 :

Mardi 26 décembre

. Poule A :

Au Bardo : Stade Tunisien – C. Africain

A Medjez El Beb : O. Béja – US Ben Guerdane

A Soliman : AS Soliman – EGS Gafsa

Etoile du Sahel exempte

Mercredi 27

. Poule B

A Radès : Espérance de Tunis – CS Sfaxien

A Metlaoui : ES Metlaoui – US Monastir

A Tataouine : US Tataouine – CA Binzertin

AS Marsa exempt

