Ligue 1 : Programme de la 11e journée

Programme de la 11e journée de la Ligue 1 du football professionnel, prévue ce week-end :

. Samedi 30 janvier :

A Monastir (14h00) :

US Monastir – US Tataouine

A Bizerte (14h00) :

CA Bizertin – JS Kairouan

. Dimanche 31 janvier :

A Ben Guerdane (14h00) :

US Ben Guerdane – Olympique de Béja

A Metlaoui (14h00):

ES Métlaoui – AS Rejiche

A Hammam-Sousse (14h00) :

Etoile du Sahel – Stade Tunisien

A Soliman (14h00) :

AS Solimane – Club Sportif Sfaxien

A Radès (16h00) :

Espérance de Tunis – Club Africain

- Publicité-