Ligue 1 (26e journée): Le sprint final pour la 3e place et le maintien

La 26e et dernière journée de la Ligue 1 du football professionnel, prévue demain mercredi, déterminera définitivement le pensionnaire du 3e rang du classement, qualificatif pour la coupe de la CAF, et le club qui accompagnera la JS Kairouainaise en Ligue 2.

Dans la course pour la 3e place, trois équipes sont au coude-à-coude; il s’agit de l’US Ben Guerdane (3e, 41 points), l’AS Soliman et le CS Sfaxien (4es, 39 points).

La mission semblerait être moins compliquée pour l’US Ben Guerdane pour qui un résultat nul face au CA Bizertin suffirait pour s’assurer définitivement de la 3e place.

Elle ne serait, par contre, pas aussi simple pour l’AS Soliman, contraint de gagner face à l’US Monastir et espérer une défaite de l’US Ben Guerdane pour se hisser au 3e rang.

Quant au CS Sfaxien, la tâche sera la plus compliquée avec l’obligation de victoire devant l’AS Réjiche, tout en espérant une faux pas de l’US Ben Guerdane et de l’AS Soliman.

S’agissant de la lutte pour le maintien, la bataille implique cinq clubs à la fois, à savoir l’Olympique de Béja, le Club Africain et l’US Tataouine (30 points chacun), le Stade Tunisien et l’ES Métlaoui (29 points) et le CA Bizertin (28 points).

L’affiche de la journée reste sans doute le petit derby de la capitale qui opposera dans le cadre de cette lutte pour le maintien le Stade Tunisien au Club Africain au Bardo.

Par ailleurs, l’ES Métlaoui se déplacera à Radès chez l’Espérance sportive Tunis, déjà sacrée championnae de Tunisie, tandis que l’US Tataouine ira défier le premier relégué la JS Kairouan, au moment où le CA Bizertin recevra au Bsiri l’US Ben Guerdane.

Dernière affiche du bas du tableau, celle qui opposera à Hammam-Sousse, le dauphin l’Etoile sportive du Sahel à l’Olympique de Béja.

Dans toute cette configuration, toutes les éventualités demeurent possibles, bien que seule la victoire offrira le maintien aux clubs concernés.

Pourtant, il y lieu de noter qu’un nul permettrait au Club Africain, à l’Olympique de Béja et à l’ES Métlaoui d’assurer leur maintien.

Par contre, un succès devant l’US Ben Guerdane demeure la seule option possible pour le CA Bizertin afin d’espérer faire partie de l’élite la saison prochaine.

A noter qu’en cas d’égalité de points entre deux équipes voire plus, l’article 22 de la réglementation sportive définit les modalités pour trancher.