Ligue (1re phase/14e et dernière journée): Résultats complets et classements

Résultats complets de la 14e et dernière journée de la première phase du championnat de la ligue 1 du football professionnel, disputée mercredi:

Mercredi 3 janvier:

POULE A

A Soliman:

AS Soliman 1 Rayène Hamrouni (Sp) 90’+4

ES Sahel 2 Salah Barhoumi 5′, Oussema Abid 83′

A Tabarka:

O Béja 0

C Africain 1 Tayeb Meziani 9′

A Ben Guerdane:

USB Guerdane 5 Mohamed Amine Meskini 2′, Nassim Sioud (11′, 35′, 43′ et 45′)

EGS Gafsa 0

Exempt: Stade Tunisien

Classement Pts J V N D BP BC Dif

ES Sahel 25 12 7 4 1 15 5 +10 S. Tunisien 24 12 7 3 2 18 10 +8

. C. Africain 24 12 7 3 2 14 7 +7 USB Guerdane 15 12 4 3 5 13 11 +2 O. Béja 14 12 4 2 6 8 14 -6

. EGS Gafsa 12 12 3 3 6 9 18 -9 AS Soliman 3 12 1 0 11 7 19 -12

POULE B

A Radès:

ESpérance ST 1 Kebba Sowe 10′

CA Bizertin 1 Abdou Seyde (Sp) 89′

A Sfax:

CS Sfaxien 0

US Monastir 0

A Métaoui:

ES Métlaoui 0

AS Marsa 1 Achraf Gherissi 20′

Exempt: US Tataouine

Classement Pts J V N D BP BC Dif Espérance 32 12 10 2 0 20 5 +15 US Monastir 26 12 8 2 2 22 9 +13 CS Sfaxien 20 12 6 2 4 12 4 +8 CA Bizertin 16 12 4 4 4 12 13 -1 ES Métlaoui 9 12 2 3 7 10 20 -10

. US Tataouine 9 12 2 3 7 6 17 -12 AS Marsa 5 12 1 2 9 4 18 -14