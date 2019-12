Ligue 2 (9e journée): l’EGS Gafsa seule en tête de la pourle B

El Gawafel Sportive de Gafsa s’est emparée de la première place de la poule B, à l’issue de la 9 journée du championnat de la Ligue 2 du football professionnel disputée dimanche.

L’EGS Gafsa s’est imposée à domicile face à l’ES Hammam-Sousse (2-1), grâce à un doublé de Wajdi Meddeb (48 et 57) après avoir été menée par un but de Mohamed Soussi (41) pour les visiteurs. Elle profite aussi de la défaite de l’ES Rejiche sur le terrain de Jendouba Sport (0-1) pour prendre seule la tête du classement avec 20 points, tandis que son adversaire du jour rétrograde à la 9e place avec 10 points.

A Djerba, le Stade Gabésien a tenu en échec l’AS Djerba (0-0) au bout d’un match émaillé d’actes de violence ce qui a mené à l’arrêt du jeu pendant une dizaine de minutes.

Ce score de parité permet à la Stayda de conserver la troisième place du podium avec 15 points à une longueur d’avance sur son adversaire du jour qui partage la 4e position avec le SA Menzel Bouzelfa et Jendouba Sport.

Le SA Menzel Bouzelfa a fait match nul, samedi, avec le SS Sfaxien, lanterne rouge (0-0), tandis que Jendouba Sport a profité de sa victoire, dimanche, sur l’ES Rejiche (1-0) pour s’approcher du trio de tête.

En déplacement à Oued Ellil, l’ES Jerba s’est incliné (0-1) suite à un but de Achref Nasfi à la 44e sur penalty, concédant une défaite qui le condamne au partage de la 7e place avec son adversaire du jour (11 points chacun).

En bas du tableau, l’AS Marsa (10e) et l’AS Kasserine (11e) n’ont pu se départager (1-1) et restent coincés à leurs places respectivement à 2 points et à 1 point de la lanterne rouge, le SS Sfaxien (6 points).

Les buts ont été inscrits par Bilel Hdhiri pour les Marsois (54) et par Heni Kraiem pour les Kasserinois (61).

Les rencontres de la poule A ont eu lieu samedi et ont été marquées par la remontada du Sfax RS contre l’AS Ariana (3-2) ce qui lui a valu la première place du classement.