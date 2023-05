Ligue 2 (poule A) – 19e journée :la JS Kairouan met la pression sur l’AS Marsa

Le choc de la Ligue 2 du football professionnel a vu la JS Kairouan, dauphin, l’emporter à domicile face au leader marsois (1-0, dans le cadre de la 19e journée de la poupe A, disputée dimanche.

A la faveur de ce succès, les Aghlabides mettent la pression sur l’AS Marsa (41) qu’ils talonnent avec 2 points de retard, en vue d’arracher l’unique place qualificative pour la Ligue 1.

Dans la lutte pour le maintien, le duel entre mal-classés a vu l’AS Mhamdia (11e, 21 points) prendre une bouffée d’oxygène aux dépens de Jendouba Sport (10e, 21 points), tandis que le CS Bembla, lanterne rouge (17 points) a aggravé sa situation après sa lourde défaite à domicile devant l’O. Médenine (1-4).

Dimanche

Poule A :

A Oued Ellil

AS Oued Ellil – ES Radès 1-2

A Mhamdia :

AS Mhamdia – Jendouba Sport 3-1

A Bembla :

CS Bembla – O. Médenine 1-4

A Kairouan :

JS Kairouan – AS Marsa 1-0

A Gabès :

AS Gabès – CS Korba 2-1

A Djerba Midoun :

ES Jerba – ES Rogba 1-0

Classement: Pts J

1. AS Marsa 41 19

2. JS Kairouan 39 19

3. ES Jerba 27 19

4. CS Korba 25 19

5. AS Oued Ellil 23 19

6. ES Rogba 23 19

7. O. Médenine 23 19

8. AS Gabès 23 19

9. ES Radès 23 19

10. Jendouba Sport 21 19

11. AS Mhamdia 21 19

12. CS Bembla 17 19

