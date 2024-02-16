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Ligue 2 : programme et arbitres de la 16e journée

African Manager
Par African Manager
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Programme et arbitres de la 16e journée de la Ligue 2 du football professionnel, prévue ce week-end (tous les matches à 14h00) :

POULE B

Samedi 17 février

A Sidi Bouzid :

O. Sidi Bouzid – S. Gabésien arb : Badis Ben Salah

A Chebba :

CS Chebba – AS Rejiche arb : Walid Mansri

A Moknine :

SC Moknine – OC Kerkennah arb : Jalel Sahbani

A Zarzis :

ES Zarzis – ES Jerba arb : Houssem Belhaj Ali

Dimanche 18 février

A Mahdia :

EM Mahdia – AS Jelma arb : Montassar Belarbi

A Médenine :

O. Médenine – ES Rogba arb : Karim Khemiri

POULE A

Dimanche 18 février:

A Kairouan :

JS Kairouan – CS Korba arb : Walid Hedhili

A Msaken :

CS Msaken – Jendouba Sports arb : Khaled Gouider

A Kalaa Seghira :

Kalaa Sport – ES H-Sousse arb : Mejdi Bellagha

A Tabarka :

CS Tabarka – AS Ariana arb : Amine Fekir

A Radès :

ES Radès – CS Hammam-lif arb : Ahmed Dhaouadi

A El Omrane :

AS Omrnae – SC Ben Arous arb : Ameur Chouchène

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