L’Ile des rêves se prépare pour le grand évènement footballisique

Le Stade de Djerba Midoun abritera ce dimanche, un évènement historique pour les habitants de l’Ile des rêves , la finale de la Coupe de Tunisie « édition Salah Ben Youssef », qui opposera à partir de 16h00, le CS Sfaxien au Club Africain.

Les préparatifs vont bon train pour assurer la réussite de la finale de la Coupe de Tunisie, organisée pour la deuxième fois de son histoire hors de la capitale après l’édition de 2020 qui a eu lieu au stade Mustapha Ben Jannet de Monastir

Les préparatifs ont été menés à un rythme ascendant et les parties concernées sont en train de mettre les dernières retouches aussi bien à l’intérieur du stade qu’à l’extérieur du complexe sportif pour cette finale qui porte le nom de feu Salah Ben Youssef, originaire de Djerba Midoun.

La fédération Tunisienne de football et la municipalité de Djerba Midoun se sont réparties les taches pour l’aménagement du complexe sportif ainsi que la société civile qui a entrepris de son coté, des travaux d’embellissement d’un cout de 200 milles dinars, apprend la correspondante de l’Agence TAP à Médenine.

Bien que plusieurs années soient passées sans que des travaux ont été effectués au complexe sportif , à cause d’un budget très modeste, la municipalité a toutefois réussi à préserver la pelouse du stade en très bon état.

La municipalité a également bien avancé dans les travaux qu’elle s’était engagée à faire à l’extérieur du complexe sportif,, qui consistent au nettoyage des alentours, le bitumage de la route, la pose des abris et l’éclairage à l’intérieur et à l’extérieur du stade.

Le maire de Djerba Midoun, Lassaad Hajem , a expliqué à la correspondante de la TAP que jsute après la décision de la FTF d’organiser la finale à Djerba, la municipalité , la fédération de football et la société civile, se sont rapidement mobilisés afin de faire de cette fête du football Tunisien, un grand évènement et prouver que l’Ile des Lotophages est capable d’abriter de grands évènements sportifs et diversifier ainsi le produit touristique tunisien,

De son coté la FTF a entrepris plusieurs travaux à l’intérieur du stade consistant notamment en l’aménagement de la tribune d’honneur, des vestiaires et la tribune de presse, a indiqué Hassen Rayan, membre du bureau fédéral de la FTF à la correspondante de la TAP, précisant que tous les travaux seront achevés vendredi