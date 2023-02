L’immobilier d’entreprise : Le marché reprend des couleurs

Mubawab Tunisie dresse pour la première fois le bilan du marché immobilier de bureaux pour l’année 2022.

Après deux années moroses, le marché immobilier de bureaux commence à reprendre des couleurs. Le secteur tertiaire annonce une reprise qui se confirme avec une hausse significative en termes d’offres.

« 2022 se conclut sur une note positive pour le marché de l'immobilier d’entreprise en Tunisie. Tous les indicateurs enregistrés sur Mubawab.tn laissent présager une relance du secteur en 2023 ; chez Mubawab, nous continuons à observer de près l’évolution de l’immobilier de bureau » souligne Anis Gharbi, directeur de Mubawab Tunisie.

Une demande fluctuante

Le marché de bureaux confirme sa reprise en 2022. Néanmoins, La demande des bureaux pour la vente ou la location varie d’un mois à l’autre.

Cette tendance fluctuante présente une certaine stabilité en mai (32% pour la location et 43% pour la vente) et en août (43% pour la location et 66% pour la vente).

Une baisse de la demande a été ressentie en février (-6% pour la location et -25% pour la vente), avril (-13% pour la location et -21% pour la vente), juillet (18% pour la location et -11% pour la vente), et septembre (-10% pour la location et – 16% pour la vente).

Les quartiers des Berges du Lac 1 et 2, Montplaisir, le Centre Urbain Nord, Ariana ville et Les Jardins de Carthage s’affichent comme les zones les plus rentables en matière de location et de vente en immobilier de bureaux.

Une offre exclusivement concentrée dans le bassin tunisois

Sur le portail Mubawab.tn, La Marsa, les Berges du Lac 1 et 2, Les Jardins de Carthage et Montplaisir concentrent 71% de l’offre locative. En revanche, le centre Urbain Nord ne représente que 7% de l’offre locative et Cité jardins uniquement 2%.

Les localités de la Charguia 1 et 2, la Soukra et Ariana Ville enregistrent 14% de l’offre locative ; dépassant ainsi la région du Cap Bon où l’offre se limite à 2%, et celle de Sousse où l’offre ne dépasse pas les 1%.

Les zones stars de la location de bureaux arrivent en tête des ventes avec 59% des offres proposées à la vente devançant ainsi El Mourouj, Nouvelle Médina, Hammamet et Nabeul qui enregistrent 8% de ces offres. La Soukra (6%), le Centre Urbain Nord (4%) et Boumhel (3%) figurent en bas du classement.

Location de bureaux : Le cœur de la Capitale a le vent en poupe

Un bureau se loue pour plus de 3000 dinars dans les quartiers jeunes de la capitale tels que Les Berges du Lac 1, 2 et 3, Les Jardins de Carthage, le Centre Urbain Nord, de quoi encourager les professionnels tunisiens à s’installer dans de véritables plateformes multimodales dynamiques, sécurisées et adaptées à une vie de bureau.

Les loyers des bureaux se trouvant dans les arrondissements du centre-ville de Tunis comme Montplaisir, Le Belvédère et Cité Jardins sont à moins de 2600 dinars par mois.

Ces zones représentent, pour beaucoup de professionnels, un choix intéressant compte tenu de l’emplacement stratégique au cœur de la capitale.