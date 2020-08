L’incendie dans la forêt de Bizerte-sud maitrisé

L’incendie, qui s’est déclenché hier mardi dans des superficies arboricoles et forestières situées près de la localité de Dar El Janna et ses environs à Bizerte-sud, a été maitrisé, a affirmé le directeur régional de la protection civile à Bizerte Melliti.

L’incendie, qui a ravagé environ 12 ha de végétations et de forêts, a été circonscrit grâce à la mobilisation d’une cinquantaine d’agents de la protection civile qui ont réussi à éteindre le feu avant de se propager aux groupes d’habitation dans ces zones forestières, a précisé la même source à l’agence TAP.