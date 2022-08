L’incurie économique et l’instabilité politique ont ruiné la démocratie tunisienne

Alors que les révoltes s’étiolaient au cours de la dernière décennie et que les dirigeants autoritaires de toute la région reprenaient leur emprise sur le pouvoir, la Tunisie est restée le plus grand espoir de changement démocratique du Printemps arabe – jusqu’à maintenant, en fait.

Désillusionnés par l’incapacité de leurs dirigeants politiques élus à tenir les promesses de la révolution, les Tunisiens ont voté massivement pour un outsider inexpérimenté à la présidence en 2019. Deux ans plus tard, en 2021, ce président, Kais Saied, a balayé le Parlement et la plupart des autres contrôles de son pouvoir pour instaurer le règne d’un seul homme. Voici brossé à grands traits l’épisode-charnière qui a présagé de ce qui se passe actuellement en Tunisie. Dans la dernière en date de ses analyses de la situation politique et économique en Tunisie, le New York Times rappelle que, le mois dernier, le président de la République tunisienne a consolidé sa prise de pouvoir dans une nouvelle Constitution approuvée par un référendum national. Plus de dix ans après que la Tunisie se soit débarrassée d’un régime autoritaire, la seule démocratie survivante issue du printemps arabe était pratiquement morte.

Bien que rapide, le démantèlement par Kais Saied des acquis démocratiques durement arrachés par la Tunisie a mis des années à se produire. Une série de faux pas a érodé la confiance des Tunisiens dans le système. Les dirigeants démocratiquement élus n’ont pas réussi à redresser les torts de l’ancien régime ou à réaliser des progrès économiques, laissant la Tunisie dans un composé de corruption accrue, de chômage galopant, de pauvreté grandissante et de dette plus profonde une décennie après la révolution. Le pays a connu dix premiers ministres en dix ans, une instabilité constante qui a freiné le progrès. Et il n’a jamais réussi à combler les profondes lignes de faille entre religion et laïcité.

« La plupart des citoyens soutiennent toujours la révolution », a déclaré Abdellatif Mekki, ancien ministre de la Santé au New York Times . « Mais ils passent d’un parti politique à un autre, ou à une personne comme Saied, à la recherche de quelqu’un qui puisse réaliser les objectifs de la révolution. »

Lorsque le pays a commencé à rédiger une nouvelle constitution au cours des deux années suivantes, les débats sur la place à accorder à l’islam ont ravivé des clivages de longue date dans la société. Sous Ennahdha, les Tunisiens laïques craignaient que des libertés telles que la consommation d’alcool et les droits des femmes – parmi les plus fortes du monde arabe – ne soient perdues.

« Sans la rancœur croissante à l’égard d’Ennahdha, l’attention se serait concentrée beaucoup plus rapidement » sur les réformes économiques et politiques, a déclaré Monica Marks, professeur de politique du Moyen-Orient à l’université de New York à Abu Dhabi, qui a vécu en Tunisie après la révolution.

Au lieu de cela, ces priorités ont été reléguées au second plan par la crainte qu’Ennahdha, malgré ses aveux de modération, ne transforme le pays en quelque chose qui ressemble plus à une théocratie qu’à une démocratie laïque et libérale.

Une solution rapide mais peu judicieuse

La plupart des dirigeants tunisiens de l’après-révolution se sont à peine rendu compte qu’ils avaient besoin d’un plan économique.

La solution qu’ils ont trouvée pour lutter contre le chômage et renflouer le budget des ménages a été rapide, mais peu judicieuse : engager des centaines de milliers de fonctionnaires, augmenter les salaires du gouvernement et emprunter à l’étranger pour payer tout cela.

Cette erreur s’est avérée coûteuse, alimentant l’inflation au fur et à mesure que l’argent affluait et alourdissant le pays d’une dette nationale toujours plus importante. Le gouvernement est devenu le premier employeur du pays, consacrant la moitié de son budget annuel à la masse salariale.

« C’était une course entre les partis pour acheter du soutien et des votes », a déclaré Ezzeddine Saidane, un économiste. Plus tard, lorsque la nécessité de réduire la masse salariale est devenue évidente, « les politiciens n’ont pas eu le courage politique de licencier des milliers de personnes en même temps », a-t-il ajouté.

Et pendant ce temps, les coups durs économiques se sont accumulés. Se tournant vers le Fonds monétaire international pour obtenir de l’aide, les premiers ministres successifs ont proposé les mêmes solutions néolibérales, encore et encore : Réduire la masse salariale du secteur public, diminuer les subventions et vendre ou réorganiser les entreprises publiques en difficulté.

Sharan Grewal, un membre de la Brookings Institution qui étudie la Tunisie, a déclaré que cela a eu un effet domino.

« Les Tunisiens ont rejeté la responsabilité de la mauvaise économie sur les partis politiques et le système politique », a-t-il déclaré.

Aucun moment n’a peut-être autant déçu les Tunisiens que l’approbation par le Parlement de l’amnistie accordée aux anciens fonctionnaires accusés de corruption – la seule législation que le défunt président Béji Caid Essebsi a proposée en cinq ans de présidence.

Cela a montré que Nidaa Tounes « n’avait aucun intérêt pour la réforme démocratique ou économique », a déclaré Amine Ghali, directeur du Centre de transition démocratique Al-Kawakibi, basé à Tunis.

Lors des élections de 2019, convoquées après la mort de Caïd Essebsi en fonction, les Tunisiens ont été encore plus désenchantés par la démocratie. Rejetant un ensemble de politiciens bien connus, les électeurs ont voté massivement pour Kais Saied, un professeur de droit constitutionnel austère, réputé pour sa défense des pauvres et des personnes sous-représentées.

L’économie, droit vers le désastre !

L’économie se dirige vers le désastre. Les disparités régionales se sont accentuées. Le chômage des jeunes augmente. Le pouvoir d’achat des Tunisiens a chuté d’environ 40 % et la monnaie, le dinar, a perdu 60 % de sa valeur entre 2010 et 2022.

La dette publique est désormais cinq fois supérieure à ce qu’elle était en 2010. Le gouvernement ne peut pas payer les salaires ou les cargaisons de céréales à temps, et encore moins investir dans les infrastructures qui pourraient stimuler la croissance économique.

En juillet 2021, alors que le Covid continue d’entraver l’économie, Saied a renvoyé son chef du gouvernement et suspendu le Parlement. Les Tunisiens descendent dans la rue et applaudissent, et les bureaux d’Ennahdha sont incendiés dans tout le pays.

Kais Saied utilise maintenant la haine qu’une grande partie de la population éprouve à l’égard de la classe politique, en particulier d’Ennahdha, pour dire : « Je suis le sauveur », a déclaré Moncef Marzouki, le premier président tunisien de l’après-révolution.

« Pour le Tunisien moyen, ils ont perdu la foi en tout ».