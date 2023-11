L’indice des prix à la consommation augmentera considérablement, prévoit  un expert économique

L’expert économique, Chekib Ben Mustapha, a déclaré que la situation économique en Tunisie est difficile au point qu’il est devenu indispensable d’améliorer le climat des affaires, de continuer r le dialogue entre les secteurs public et privé et d’activer toutes les stratégies qui ont été développées.

Il a ajouté, dans une déclaration sur Express Fm, que l’amélioration du taux de couverture des importations par les exportations est passée de 69% à 85% les dix premiers mois de 2023, par rapport à la même période de l’année dernière, et est un indicateur positif qui contribue directement à réduire le déficit de la balance commerciale.

Ben Mustapha a évoqué l’impact de la situation internationale sur la balance commerciale en Tunisie, avec la guerre en Ukraine qui a provoqué une hausse des prix des céréales et de l’énergie au cours de l’année écoulée,, et affecté la structure des exportations et le coût de l’approvisionnement en Tunisie.

Il a évoqué la possibilité d’augmenter les besoins d’approvisionnement et le coût des céréales cette année, compte tenu de la saison en Tunisie en raison du changement climatique.

D’autre part, il a estimé que la hausse des prix de l’huile d’olive sur le marché mondial est un indicateur positif, d’autant plus que la moitié des exportations alimentaires de la Tunisie proviennent justement de l’huile d’olive, mais les prix seront de l’ordre de 26 et 27 dinars le litre, ce qui se reflète directement sur le pouvoir d’achat des citoyens, ce qui, à l’instar de la hausse d’autres produits , contribuera à l’augmentation des prix à la consommation..

