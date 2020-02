L’indice Tunindex clôture la semaine sur une note quasi stable

Après avoir enchaîné 5 semaines dans le vert, l’indice phare de la place tunisienne s’est maintenu quasi stable à 7171,31 points, pour la semaine du 24 au 28 février 2020, ramenant ses gains depuis le début de l’année à 0,69%, d’après l’analyse hebdomadaire de l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Le volume total des échanges a été maigre. Il s’est établit à 15,6 MD. Trois transactions de bloc sur les titres TPR (une transaction pour 0,52 MD), SITS (une transaction pour 1 MD) et BNA (une transaction pour 0,58 MD) ont animé le marché courant cette semaine, mobilisant une enveloppe totale de 2,1 MD.

Analyse des valeurs

Le titre AeTECH s’est offert la palme des hausses. L’action a grimpé de 13,5% à 0,420 D dans un maigre volume d’échange de 5 mille dinars. La société a affiché une performance positive de 27,3% depuis le début de l’année. A fin 2019, le chiffre d’affaires de la société a accusé une baisse de 29% à 7,1 MD.

Le titre UNIMED a bénéficié d’un courant acheteur. Le titre a pris 4,1% à 10,310 D amassant le deuxième plus important volume de la semaine, soit des capitaux de l’ordre de 1,6 MD. La performance du titre depuis le début de l’année s’est établie à 10%. En 2019, le laboratoire pharmaceutique a détrôné Adwya pour se positionner en tant que leader du marché pharmaceutique local.

Le titre Elbene Industrie a été le plus pénalisé pendant la semaine, cédant -18,9% à 1,370 D dans un volume d’échanges nul. La société est en arrêt de production depuis le début de 2019. Un plan de sauvetage est en cours d’exécution.

Le titre SFBT a dominé le palmarès des échanges pour cette semaine. Le cours du titre a pris 0,6% à 20,500 D amassant des capitaux de l’ordre de 3, 36 MD.

Nouvelles du marché boursier

SIPHAT : Proposition d’un plan de sauvetage

Le management de la SIPHAT a annoncé, lors d’une communication financière tenue le 27 février 2020, avoir entamé un plan de sauvetage du laboratoire pharmaceutique.

Dans un premier temps, la priorité serait le rétablissement des équilibres financiers du laboratoire à travers l’obtention de la garantie de l’état, la restructuration de la dette et la conversion du compte courant associé (6 MD) de la Pharmacie Centrale.