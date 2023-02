L’indice Tunindex débute la semaine boursière dans le vert(+0,65%)

» Après une série de cinq séances baissières, l’indice Tunindex a débuté la semaine dans le vert, enregistrant une progression de 0,65% à 8101,45 points, dans un volume modeste de 2,7MD, selon l’intermédiaire en bourse, « Tunisie Valeurs » « . Le titre SOTRAPIL s’est retrouvé en haut du podium. L’action du spécialiste du transport des hydrocarbures par pipelines a inscrit une hausse de 6% à 12,790 dinars(D), en générant un volume de 45 mille dinars. Le titre SOTUVER s’est retrouvé parmi les meilleures performances de la séance. L’action du verrier a affiché une avancée de 3,5% à 9,580D avec une valeur transigée à hauteur de 172 mille dinars sur la séance. ASSAD a été la valeur la plus malmenée sur la séance. Dans un faible flux de 11 mille dinars, l’action de l’accumulateur de batteries a chuté de 3,5% à 1,060D. Le titre ICF a, également, figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action du spécialiste en fluorure de sodium a enregistré une hausse de 2,9% à 95,500D, drainant un flux de 19 mille dinars.Valeur la plus dynamique de la cote, BIAT a amassé des capitaux de 613 mille dinars sur la séance. L’action de la banque privée s’est maintenue, ainsi, stable à 91,160D.

