L’industrie périclite en Tunisie

L’industrie est devenue difficile en Tunisie, n’étant pas encouragée par le climat général qui incite davantage à l’activité commerciale, limitée à l’importation des produits de l’étranger et leur revente dans le pays, a déploré Nafaâ Enneifer, membre du Bureau exécutif de l’IACE .

Ila expliqué, jeudi sur Express fm, que les industriels tunisiens se heurtent à des problèmes majeurs, notamment avec le coût élevé et l’augmentation du risque de recouvrement, ce qui a entraîné une tendance poussant les acteurs économiques vers l’activité commerciale plutôt qu’industrielle.

Il a également évoqué les difficultés que connaissent les producteurs tunisiens en termes de perte de compétitivité et de capacité à résister sur le marché face à l’importation anarchique, soulignant que la préférence accordée au produit tunisien et à l’industrie locale ne peut être maintenue avec de simples slogans, mais elle a besoin de politiques claires et d’une conviction que l’avenir du pays est lié à l’industrie locale.