L’industrie tunisienne se projette dans le futur !

Le ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie a lancé une nouvelle campagne promotionnelle pour la Stratégie nationale pour l’industrie et le renouveau à l’horizon 2035, en coopération avec la Banque africaine de développement (BAD), sous le titre « Horizon 2035 ».

Une campagne qui vise à introduire et promouvoir la vision stratégique de l’industrie et son innovation pour accroître les opportunités d’investissement dans l’industrie tunisienne afin qu’elle dispose d’une capacité hautement compétitive et d’un contenu technologique élevé permettant une croissance globale et durable, travailler à offrir un climat des affaires propice au développement des investissements et des activités économiques, soutenir l’innovation au cœur de l’institution, notamment dans les domaines de la digitalisation et de la transformation énergétique et environnementale de l’industrie, donner un nouvel élan à la mondialisation des entreprises , développer de nouvelles spécialisations verticales, et promouvoir la Tunisie comme une destination pour des investissements renouvelés.

Dans ce contexte, la directrice générale des infrastructures industrielles et technologiques au ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie, Nada Lachaal, a déclaré ce lundi 15 janvier 2024, que la Vision stratégique nationale pour l’industrie et l’innovation à l’Horizon 2035 a pour but de créer une industrie hautement compétitive et un contenu technologique élevé qui permet une croissance globale et durable.

Elle a souligné, sur les ondes d’Express Fm, que la mise en œuvre de cette vision s’articulera de 5 axes stratégiques, précisant que la campagne vise à motiver les jeunes et à encourager les investisseurs à investir en Tunisie.

Elle a expliqué que la stratégie est intégrée au reste des stratégies des autres ministères, indiquant que le climat des affaires concerne le ministère de l’Industrie mais aussi ceux des Finances, de l’Economie et du Transport, car certains textes devraient être revus qui donneraient une plus grande impulsion à l’investissement.

Elle a également mis l’accent sur l’importance des infrastructures logistiques et industrielles, soulignant la nécessité de réparer, de rénover et de développer les ports, notant à cet effet l’importance du deuxième axe lié à la numérisation, alors que les travaux se poursuivent sur l’initiative nationale de passage à l’industrie intelligente dans le but de fournir un système approprié aux entreprises pour passer aux industries 4.0.

Les travaux se poursuivent également pour développer des programmes d’études dans les universités ainsi que dans les centres de formation professionnelle afin de disposer une main-d’œuvre qualifiée pour aider les entreprises dans ce domaine, a-t-elle indiqué.

200 entreprises transformées en industries de 4ème génération

La responsable a fait savoir que 200 entreprises ont été accompagnées pour se transformer en industrie de quatrième génération, et que 5 centres de compétences ont également été créés, soulignant le travail de décarbonation des entreprises, en coopération avec l’Agence de contrôle de l’énergie, et également un programme de travail avec l’Agence allemande de coopération pour aider les entreprises à réduire les émissions de carbone.

Le ministère de l’Industrie et le Comité de pilotage du programme de qualification industrielle ont permis aux entreprises industrielles de soumettre des programmes de quatrième génération ou de décarbonation pour obtenir un soutien, les travaux se poursuivant sur un autre programme de qualification, permettant aux entreprises de soumettre leurs programmes à l’aide.

Lachaal a, enfin, souligné qu’il y a une tendance à créer des zones industrielles intégrées sur de grandes surfaces qui incluent tous les services, ajoutant : « Nous chercherons à fournir des panneaux photovoltaïques en plus des énergies renouvelables pour les entreprises verticales ainsi que des stations de réutilisation de l’eau dans certains secteurs. »