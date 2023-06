L’ONM réévalue le potentiel minier de la Tunisie

Avec le regain d’intérêt que connaissent les investissements dans le secteur minier à l’échelle nationale et mondiale, l’Office national des mines de Tunisie a redoublé d’efforts en vue de produire et d’actualiser les données sur les gîtes minéraux du pays et ses diverses ressources naturelles, dans le sens d’une réévaluation de son potentiel minier, entre autres les potentialités en fer. Ces données, l’ONM assure, dans son site WEB, qu’elles sont destinées principalement aux investisseurs.

Un avis publié sur le site, avec une carte de la Tunisie selon un découpage par les gouvernorats, déclare en substance : « si vous êtes intéressés par les investissements dans les domaines des substances utiles cliquez sur l’un des gouvernorats pour afficher les études réalisées par les experts de l’ONM et n’hésitez pas le cas échéant à contacter ses services ».

Cependant, l’un des plus grands projets en cours de réalisation consiste dans l’élaboration d’une CARTE NUMÉRIQUE INTERACTIVE à 1/500 000 DES GITES MINERAUX DE LA TUNISIE s’étendant sur tout le territoire national.

Selon un rapport sur le programme technique pour 2023 de l’ONM, visible sur son site WEB, le projet de cette carte numérique qui doit être achevé fin 2023, sera fondé en utilisant la base numérique de la carte des gîtes minéraux de la Tunisie à l’échelle 1/500.000. Cette dernière a été élaborée en se basant sur la compilation des données (travaux développés et résultats acquis), la numérisation sur des fonds géologiques à 1/200.000 de l’ensemble des gîtes et indices miniers et enfin le traitement sur Arc Gis de toutes les données.

Le rapport de l’ONM souligne, à cet effet, que le regain d’intérêt pour les substances minérales métalliques nécessite une meilleure connaissance des potentialités du sous-sol du pays et ce à travers une cartographie gîtologique à la fois actualisée et prévisionnelle. Selon cette démarche, la carte des gîtes minéraux à 1/500.000 a été élaboré afin d’illustrer l’effort de reconnaissance et d’exploration développé depuis une quarantaine d’années sur les quatre principales zones minières de la Tunisie (zone du volcanisme, zone des dômes, province fluorée et Tunisie centrale) et de regrouper tous des données dans un seul ouvrage consultable « la carte à 1/500.000 des gîtes minéraux de la Tunisie ».

L’objectif principal des travaux est doter le pays d’une carte des gîtes minéraux interrogeable et explorable. Ainsi les travaux s’articulent sur la conception d’une base de données minière (SIG) sous forme d’une carte numérique des gîtes et indices miniers avec des fonctionnalités de consultation interactives.

Ressources en fer

« Dans la démarche de l’ouverture sur le monde numérique et afin de faciliter l’accès aux données, l’élaboration d’une carte numérique des gîtes et indices miniers avec des fonctionnalités de consultation interactives s’impose, écrit le rapport, ajoutant que l’essentiel des travaux consiste dans les actions suivantes : – Conception d’une base de données SIG sur la base de l’inventaire des différents gîtes et indices miniers réalisés, – Convertir les données (les tableaux, les cartes, les syntaxes, les légendes, les définitions, etc.) qui ont servi pour la carte des gîtes minéraux de la Tunisie à l’échelle 1/500.000 afin de les adapter à la base numérique projetée, – Créer une base interactive comme support numérique pour la visualisation et l’interrogation de la carte, – Elaboration d’une application de consultation interactive de la carte gîtes de la Tunisie.

Il est prévu l’établissement d’un guide d’utilisation de la plateforme numérique et interactive de la base de données et de la carte numérique des gîtes minéraux de la Tunisie.

S’agissant des ressources en fer, en Tunisie, le rapport relatif au programme technique de l’ONM pour 2023 indique que les indices, gîtes et gisements de fer de Tunisie sont répartis dans quatre domaines structuraux différents : l’Atlas tellien à unités allochtones et magmatisme tertiaire ;l ‘Atlas septentrional à diapirs ; la plateforme carbonatée à massifs aptiens et l’Atlas méridional.

Les études entreprises sur le fer depuis plusieurs décennies constituent, d’une part, un guide sur les potentialités en fer du pays et, d’autre part, une documentation de base pour le lancement de nouveaux projets. Les travaux envisagés consistent à examiner les différents sites en exploitation (Phase I) et d’identifier d’autres sites potentiels en fer susceptibles de remplacer les sites en épuisement et de soutenir le tissu économique du pays (Phase II). Ainsi, ce travail permet d’évaluer les perspectives du secteur à travers une identification et une caractérisation des sites potentiels.

Cependant, cet effort ne va pas parfois sans des blocages liés à la bureaucratie.

Ainsi, le rapport a signalé qu’en attente de la décision du ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche sur l’éventualité de construire un barrage sur l’Oued El Hammam (Hammam Zriba, à Zaghouan), qui coïncide avec le permis de recherches de substances minérales dans la zone dite « HAMMAM ZRIBA-JEBEL GUEBLI », l’ONM a dû arrêter ces recherches. Il a obtenu, néanmoins, une prolongation de la validité du permis d’une année et six mois, ce qui renvoie la validité du permis à fin 2024.

Or, selon le rapport cité, la province Fluorée tunisienne (Dorsale jurassique) où se trouve la zone de recherches, regroupe 47 gîtes et/ou indices miniers dont le potentiel économique est, essentiellement, fluo-barytique (F-Ba-Sr) auquel peuvent s’y ajouter des sulfures de plomb, de zinc et de fer.

S.B.H