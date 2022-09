L’inflation cavale au grand trot: 8,6% en août

Les plaintes incessantes des citoyens tunisiens concernant la flambée des prix ne traduisent pas une simple impression mais s’avèrent fondées.

La note sur l’indice de consommation pour le mois d’août publiée, ce lundi 5 septembre, par l’Institut national des statistiques (INS) est venue confirmer la tendance haussière de l’inflation dans le pays au mois d’août. Son taux a augmenté atteignant 8,6% contre 8,2% en juillet, 8,1% en juin et 7,8% en mai,

Mais, à l’inverse des Européens qui font face à des taux d’inflation de même niveau, et plus élevé encore, à cause de la hausse de la facture énergétique (gaz et pétrole), la progression du taux d’inflation chez nous est expliquée essentiellement par l’accélération du rythme des hausses des prix des produits alimentaires (11,9% contre 11% en juillet), des prix du groupe meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer (11,3% contre 10,6% en juillet) et des prix des produits et services d’enseignement (10% contre 9,8% en juillet).

En 2022, les prix de l’alimentation ont enregistré une hausse de 11,9% sur un an. Cette hausse provient principalement de l’augmentation des prix des œufs de 28,3%, des volailles de 22,1%, des huiles alimentaires de 21,4%, des fruits frais de 18,4%, des légumes frais de 15,8% et des dérivées des céréales de 12,7%.

Sur un an, les prix des produits manufacturés ont évolué de 8,8% en raison de la hausse des prix des matériaux de construction de 9,3%, des produits de l’habillement de 10,2% et des produits d’entretien courant du foyer de 8,5%.

Pour les services, l’augmentation des prix de 6,1% sur un an est expliquée par la hausse des prix des services des restaurants, cafés et hôtels de 8,4% et des loyers de 4,9%.

Inflation sous-jacente et inflation des produits encadrés

Le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) a augmenté à 7,1% après 6,8% le mois précédent. ;

Les prix des produits libres (non encadrés) ont évolué de 9,8% sur un an. Les prix des produits encadrés augmentent quant à eux de 5%. Les produits alimentaires libres ont connu une hausse de 14,1% contre 0,5% pour les produits alimentaires à prix encadrés.

Augmentation de 0,4% des prix à la consommation en variation mensuelle

Au mois d’août 2022, les prix à la consommation ont augmenté de 0,4% après 1% au mois de juillet et 0,7% au mois de juin. Cette augmentation est principalement liée à la hausse des prix des produits alimentaires et boissons de 1,4% et des prix des produits et services d’enseignement de 1,3%.

D’autre part, les prix des produits d’habillement se sont repliés de 4,5% en raison des soldes d’été.

En variation mensuelle, les prix des produits alimentaires ont connu une hausse de 1,4%, principalement en raison d’une évolution des prix des volailles (9,4%), des œufs (2,8%), des poissons frais (1,8%), des viandes bovines (1,6%) et des dérivées des céréales (1,4%).

Sur un mois, les prix du groupe produits et services d’enseignement ont enregistré une croissance de 1,3%. Cette hausse est expliquée principalement par l’évolution observée au niveau des prix des fournitures scolaires de 4,1%.

En revanche, les prix des produits d’habillement se sont repliés, en aout 2022 de 4,5% (+0,6% le mois précédent) en raison du début de la saison des soldes d’été. Ainsi les prix des articles d’habillement ont baissé de 4,6%, ceux des chaussures de 5,2% et ceux des accessoires d’habi