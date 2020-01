L’inflation de moins en moins galopante. Elle est ramenée à 6,1%

L’année 2018 aura été celle d’un assez bon millésime pour l’inflation dont le taux régresse à vue d’œil. Ce n’est pas encore le soupir de soulagement du consommateur, mais le dernier taux acté de l’inflation donne à penser que l’on s’y achemine à pas décidés.

Selon les tout derniers chiffres de l’Institut national de la statistique (INS), le taux d’inflation en décembre 2019 s’est replié à 6,1% après celui de 6,3% le mois dernier et 6,5% le mois d’avant. C’est l’indice patent que « malgré une évolution en dents de scie, l’inflation a connu une tendance résolument baissière passant de 7.5% en décembre 2018 à 6.1% en décembre de cette année », se félicite l’INS. En moyenne sur toute l’année 2019, ce taux s’établit à 6,7% contre 7,3% en 2018.

Produits alimentaires, manufacturés est services

En décembre 2019, les prix de l’alimentation ont augmenté au taux de 5,8 % sur un an, contre 6,3% en novembre 2019. Ce taux est expliqué par l’augmentation des prix des fruits de 9,7%, des viandes 9,1%, des fromages et œufs de 7,3 accompagnée par une baisse des prix d’huiles alimentaires de 6,9% par rapport à décembre 2018.

Pour leur part et en glissement annuel, les prix des produits manufacturés augmentent, eux, de 7,7% en raison de la hausse des prix de produits d’entretien courant du foyer de 10,2% et des prix des matériaux de construction de 7,9%. Pour les services, les prix augmentent de 4,6% sur un an en raison de la hausse des prix de services de santé de 9,1% et des loyers de 5,3% contre une stabilité des prix des services publics.

Le taux d’inflation sous-jacente hors produits alimentaires et énergie s’est établi à 6,6% contre 6,7% en novembre, 6,8% en octobre et 6,9% en septembre 2019. Les prix des produits libres ont augmenté de 6,4% contre 5,2% pour les prix encadrés. Les produits alimentaires libres ont connu une augmentation de 6,5% contre 2,3% pour les produits alimentaires à prix encadrés.

Les prix à la consommation augmentent de 0,3%

En décembre 2019, les prix à la consommation ont augmenté de 0,3% après 0,4% le mois dernier. Cette augmentation est principalement liée à la hausse des prix des articles d’habillement de 1,6%, des produits et services de santé de 1,1% et des prix des articles de ménage et entretien du foyer de 0,8%. En revanche, les prix de l’alimentation et du transport se replient légèrement.

Au cours du même mois de décembre 2019, les prix des produits d’habillement ont progressé de 1,6% en raison de la hausse des prix des vêtements d’hiver de 1,9% et ceux des chaussures d’hiver de 1,2%.

A leur tour, les prix du groupe produits et services de santé ont enregistré une augmentation de 1,1% durant le mois de décembre, suite à la hausse des prix des produits pharmaceutiques de 1,8% et les services ambulatoires de 0,5%.

Les produits alimentaires

Enfin, et sur un mois, les prix des produits alimentaires ont diminué de 0,1% en décembre 2019 après une augmentation de 0,8% le mois dernier. Cette baisse est due essentiellement à la diminution de prix d’huile d’olive de 5,4% et des prix des volailles de 2,9% contre une hausse de prix des fruits frais et fruits secs).

Source INS