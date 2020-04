L’inflation repart à la hausse

La trêve aura duré six petits mois. L’inflation a retrouvé à peu près sa cadence d’antan avec un taux qui s’est établi à 6,2% en mars 2020, contre 5,8%, un mois auparavant. On serait enclin à penser que la pandémie du coronavirus est passée par là avec l’inévitable perturbation des circuits de distribution, la panique des consommateurs prompts à rendre d’assaut, et même dévaliser en un rien de temps, commerces et grandes surfaces. L’Institut National de la Statistique a, techniquement, expliqué ce « retour à la hausse après six mois de replis successifs », à titre principal par « le retour de l’accélération du rythme des hausses des prix de l’alimentation à 5,1%, contre 3,7%, le mois précédent ».

En fait, la hausse des prix de l’alimentation est plus précisément due, d’après l’INS, à l’augmentation des prix des fruits de 13,8%, des poissons de 9,3%, des légumes de 5,7% et des viandes de 5,1%. S’agissant des produits manufacturés, leurs prix se sont accrus de 7,9%, en raison de la hausse des prix des produits d’entretien courant du foyer de 10,4% et des produits d’hygiène et de soins personnels de 8,8%.

Inflation sous-jacente et inflation des produits administrés

L’Institut national de la statistique a souligné, que le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) s’est établi à 7% contre 6,9% en février et 6,8% en janvier 2020. Les prix des produits libres (non administrés) ont augmenté de 6,3% contre 6,1% pour les prix administrés. Les produits alimentaires libres ont connu une augmentation de 5,8%, contre 1,5% pour les produits alimentaires administrés.

Fruits, volailles, poissons…

En mars 2020, les prix à la consommation ont augmenté de 0,8% suite à l’accroissement de ceux des produits alimentaires de 1,8%, lui-même consécutif à la hausse importante des prix des légumes frais (6,9%), des volailles (4,1%), des fruits frais (2,8%) et des poissons frais (2,6%).

Cette hausse provient, aussi, de la hausse des prix du tabac et des boissons alcoolisées de 4,2% (accroissement des prix du tabac de 4,5%). L’INS a fait état, en outre, d’une légère augmentation des prix des produits manufacturés de 0,7%, en raison de la hausse des prix des produits d’entretien courant du foyer de 0,9% et des prix des soins personnels de 0,9%.

Il est à noter que l’Institut a fait savoir que “seuls 69% des prix collectés sur terrain ont pu être effectivement, relevés auprès de 71% des points de vente initialement programmés”, et ce, en raison du confinement général décrété depuis le 20 mars dernier.

Quoi qu’il en soit, la tendance générale de la mercuriale dans le pays a bien pu se ressentir du desserrement du taux directeur de la Banque centrale qui concouru des mois durant, à maintenir l’inflation à des taux qui jurent avec ceux de 2018 et de 2019.

