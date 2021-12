« Lingui les liens sacrés » de Mahamat Salah Haroun au cinéma à partir du 08 Décembre 2021

Après sa sélection au Festival de Cannes 2021 dans la compétition officielle et en ouverture de la 32ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC2021), « LINGUI, liens sacrés » le dernier film du réalisateur tchadien Mahamat Saleh Haroun sort au cinéma en Tunisie le 8 décembre 2021.

Dans les faubourgs de N’djaména au Tchad, Amina, est une maman célibataire qui vit seule avec sa fille unique Maria, 15 ans. Lorsqu’Amina apprend que Maria est enceinte et qu’elle veut avorter, elles se retrouvent toutes les deux dans une situation impossible dans un pays où l’avortement est condamné (Synopsis).

Du genre drame, ce film qui est une production Tchad, France, Allemagne, Belgique d’une durée d’ 1h27 est un appel à l’union des femmes africains pour vaincre leurs maux liés notamment à la question de l’avortement qui au Tchad est doublement condamné, par la loi et par la religion.

Ayant occupé le poste de ministre du développement touristique, de la culture et de l’artisanat du Tchad durant un an, Mahamat Saleh Haroun est un réalisateur Franco-tchadien, installé en France depuis 1982. Il a dans son compte plusieurs films entre longs et courts pour lesquels il a été primé dans les plus prestigieux festivals du cinéma dans le monde, notamment au festival de Cannes (pour son film un Homme qui crie en 2010) et à la Mostra de Venize en 2006 (pour son film Daratt).