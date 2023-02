L’initiative lancée par l’UGTT est la seule alternative pour sauver le pays

Le secrétaire général adjoint de l’union générale tunisienne du travail (UGTT) Othman Jallouli, a estimé samedi que l’initiative de dialogue lancée par la centrale syndicale en partenariat avec des organisations nationales, est la seule solution pour sauver le pays de cette crise. Dans une déclaration aux médias, à l’occasion du rassemblement ouvrier organisé devant le siège de l’union régionale du travail (URT) à Sfax, Jalloui a précisé que la centrale syndicale est pour la lutte contre la corruption mais pas au détriment des libertés et la loi en vigueur. Face à la détérioration du climat social, économique, politique la centrale syndicale doit assumer son rôle convenablement et défendre les intérêts des ouvriers et le droit syndical, a-t-il noté. Pour sa part, la secrétaire générale de la confédération européenne des syndicats, a affirmé que toute attaque à l’encontre d’un syndicat dans les différents coins du monde est considérée une attaque contre tous les syndicats. Elle a précisé que sa visite en Tunisie intervient pour exprimer le soutien de 45 millions membres dans la confédération européenne des syndicats avec l’UGTT pour faire face à l’attaque perpétrée contre ses militants.

