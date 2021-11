L’insécurité alimentaire attisée par la flambée des importations céréalières

La détérioration de la l’insécurité alimentaire en Tunisie est devenue un facteur moteur de la situation politique précaire du pays depuis l’adoption en 2014 d’une constitution démocratique Elle a augmenté à un rythme accéléré. Selon la moyenne triennale de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 25,1 % des Tunisiens se trouvaient dans un état d’insécurité alimentaire modérée à grave au cours de la période 2018-20, contre 18,2 % en 2014-16. Bien que la Tunisie ait atteint l’autosuffisance en produits laitiers, en légumes et en fruits, le pays reste extrêmement dépendant des achats de céréales à l’étranger, important 50 % des céréales utilisées pour la consommation humaine et 60 % de celles utilisées pour l’alimentation du bétail. Les consommateurs tunisiens ont été quelque peu protégés du coût élevé de ces importations étrangères par les subventions alimentaires du gouvernement. Le choc économique du COVID-19, suivi de la tempête parfaite de la flambée des prix mondiaux des céréales face à la sécheresse locale, signifie que les subventions alimentaires de la Tunisie ne sont plus tenables étant donné la fragilité de ses finances publiques, constate le think tank « The Middle East Institute ».

- Publicité-

Avec une économie malmenée et un gouvernement paralysé par les dysfonctionnements des partis politiques, la Tunisie a abordé 2021, le 10e anniversaire de son expérience de transition démocratique, dans un état d’esprit plus anxieux que festif. Le mécontentement qui couvait depuis longtemps face à la dégradation des conditions de vie, due à la mauvaise qualité des services de base du pays, a été exacerbé par le faible déploiement du vaccin COVID-19 à Tunis. Dans un contexte de flambée des prix alimentaires sans précédent depuis le printemps arabe, une nouvelle vague de protestations a éclaté dans crtaines régions.

En 2021, il a été estimé que la Tunisie devra importer 70 % de ses besoins totaux en céréales et 90 % du blé tendre utilisé pour fabriquer de la farine pour le pain et les produits de boulangerie. Au premier semestre 2021, l’augmentation du taux des importations de céréales de la Tunisie a été de 20,9 %, contribuant à un déséquilibre du commerce alimentaire de 290,9 millions de dollars au cours de la période, contre 49,4 millions de dollars au cours de la même période en 2020. L’office tunisien des céréales a acheté 50 000 tonnes métriques de blé tendre à des négociants européens en juin, puis 100 000 tonnes métriques supplémentaires en juillet, ainsi que 100 000 tonnes métriques d’orge pour l’alimentation du bétail. Mais ces efforts se sont avérés trop peu nombreux et trop tardifs pour stabiliser les prix et contribuer à apaiser le mécontentement de la population.

Les perspectives ne se sont pas améliorées sous le Décret 117

Le 25 juillet 2021, le président Kais Saied, se posant en sauveur national, a démis le chef du gouvernement et suspendu le parlement sur la base d’une interprétation controversée de l’article 80 de la constitution. Saied a ensuite prolongé la suspension au-delà de la période d’un mois prescrite par la constitution et a annoncé qu’il gouvernerait par décret présidentiel. Les perspectives de sécurité alimentaire de la Tunisie ne se sont pas améliorées jusqu’à présent sous le régime présidentiel direct. Le déséquilibre du commerce alimentaire à la fin du troisième trimestre 2021 s’élevait à 1,32 milliard de DT, les prix des céréales importées ayant augmenté de 23,9 % pour le blé tendre et de 12,6 % pour le blé dur. Les prix des céréales destinées à l’alimentation animale ont également augmenté, avec un bond de 18,4 % pour l’orge et de 46,9 % pour le maïs.

L’augmentation de la production céréalière nationale de la Tunisie ne sera ni rapide ni facile. La Tunisie a du mal à s’approvisionner en engrais en quantité suffisante, dans un contexte de pénurie mondiale de l’offre, car la flambée des prix de l’énergie a réduit la production dans de nombreux pays d’Asie, d’Europe et d’Amérique du Nord et a provoqué une flambée des prix des engrais. En octobre 2021, la Tunisie ne pouvait satisfaire que 25 % de sa demande intérieure d’engrais. L’offre intérieure a également été considérablement réduite par la fermeture pendant six mois, de novembre 2020 à mai 2021, de l’usine d’engrais chimiques de Mdhilla à Gafsa, en raison de grèves et de protestations répétées. Même si le gouvernement a autorisé des importations supplémentaires, les agriculteurs tunisiens ont subi une augmentation de 30 à 50 % du coût des engrais.

La pénurie d’eau est un obstacle encore plus important à la stimulation de la production agricole tunisienne, dangereusement exacerbée par la mauvaise gestion des maigres ressources en eau du pays, dont environ 80 % sont utilisées pour l’agriculture. La Tunisie a connu des températures élevées et des sécheresses record, alternant avec des épisodes de pluies torrentielles et d’inondations qui ont fait des ravages dans l’agriculture et l’approvisionnement en eau des populations. La mauvaise gestion de l’eau et les infrastructures défectueuses rendent le pays très vulnérable aux événements météorologiques extrêmes provoqués par le changement climatique. Dans certaines régions de Tunisie, jusqu’à 50 % de l’eau est perdue avant d’atteindre le robinet en raison d’une mauvaise infrastructure de distribution de l’eau.

L’impératif d’une planification politique experte

La sécheresse a également provoqué une forte baisse des réserves d’eau. En septembre 2021, les volumes d’eau dans les barrages de la Tunisie s’élevaient à 730 millions de mètres cubes (mcm), contre 1,1 milliard de mètres cubes (bcm) à la même période en 2020. La capacité de stockage d’eau de la Tunisie diminue également en raison de l’envasement croissant de ses barrages. D’ici 2035, les barrages de Mellègue et de R’mili seront complètement envasés, et le même sort attendra le barrage de Siliana en 2047.

Il existe des solutions à bon nombre des problèmes qui contribuent à la crise alimentaire et hydrique de la Tunisie, mais il y a peu de solutions immédiates. La construction de nouveaux barrages, de systèmes d’irrigation et d’installations de dessalement, ainsi que de centrales électriques supplémentaires pour les faire fonctionner, nécessitera du temps et des investissements. Par-dessus tout, les solutions aux problèmes de la Tunisie nécessiteront une planification politique experte et une bonne gouvernance pour mettre en œuvre les mesures.