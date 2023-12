L’Instance nationale de la sécurité alimentaire : 1800 contrôles et saisie de 12 tonnes de produits liés à la fabrication des gâteaux

Intervenant vendredi 29 décembre dans l’émission « La Matinale » de Radio Shems FM, le directeur général de l’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires, Mohamed Rabhi, a indiqué que les équipes de contrôle ont saisi 12 tonnes de produits liés à la fabrication des gâteaux et pâtisseries, outre 2 tonnes de viandes de volailles.Il a noté que les opérations de contrôle se sont poursuivies depuis le début décembre, en prévision du Nouvel An administratif, signalant que 1800 visites ont été effectuées à divers établissements concernés, au cours desquelles des infractions ont été relevées, accompagnées de saisies des produits impropres et ne répondant pas aux normes

