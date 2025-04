« L’intelligence artificielle est un moyen efficace pour améliorer la qualité du système éducatif ainsi que pour atteindre l’indépendance scientifique et numérique»

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mondher Belaid, a affirmé jeudi que l’intelligence artificielle constitue un moyen efficace pour améliorer la qualité du système éducatif, une opportunité pour renforcer la capacité d’innovation, ainsi qu’un levier au service de l’indépendance scientifique et numérique — et non simplement une technologie émergente à laquelle il faut s’adapter, selon un communiqué publié par le ministère.

Dans un discours prononcé à l’ouverture des travaux de l’atelier national sur l’intégration de l’intelligence artificielle dans l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, organisé au Centre international de formation des formateurs et de l’innovation pédagogique à La Marsa, le ministre a précisé que le département s’est appuyé, dans le cadre de son action, sur trois piliers fondamentaux : le dynamisme technologique, l’intelligence collective et la durabilité.

Il a souligné que cet atelier national s’inscrit dans le cadre du programme de l’État visant à élaborer un plan national pour exploiter l’intelligence artificielle au service du développement économique et social, et pour développer un modèle tunisien d’intelligence artificielle conforme aux spécificités du pays et répondant aux besoins nationaux.

Les participants à cet atelier, organisé à l’initiative de l’Université Virtuelle de Tunis en coopération avec ses partenaires académiques et industriels, ont discuté de propositions pour élaborer une stratégie nationale et un plan quinquennal d’intégration de l’intelligence artificielle dans l’enseignement supérieur. Ces propositions ont été développées dans le cadre de six séminaires axés sur l’analyse des opportunités et des risques, l’identification des besoins, et l’élaboration d’une stratégie commune.

Les axes principaux proposés pour cette stratégie nationale portent sur le renforcement des compétences et des aptitudes dans le domaine de l’intelligence artificielle, la promotion de la recherche scientifique et de l’innovation en la matière, l’encouragement à l’intégration des outils d’intelligence artificielle dans l’enseignement supérieur pour mieux répondre aux besoins, accélérer la transformation numérique, et assurer une gouvernance efficace de l’intelligence artificielle.