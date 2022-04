L’Inter Milan et Naples entretiennent leur rêve de scudetto

L’Inter Milan, victorieuse d’un derby d’Italie brûlant contre la Juventus (1-0), et Naples, revenu à hauteur de l’AC Milan en tête en dominant l’Atalanta (3-1), ont confirmé dimanche qu’ils ne lâcheraient rien dans la course au scudetto.

Les Nerazzurri, avec un match en retard, restent dans le rythme des co-leaders, à trois points des Napolitains et des Rossoneri, qui recevront Bologne lundi en clôture de cette 31e journée.

Menacés d’être éjectés du podium en cas de défaite, les Nerazzurri ont su répondre au défi physique imposé pendant 90 minutes par une Juventus (4e) dominatrice mais malchanceuse, avec deux poteaux et la perte sur blessure de Manuel Locatelli.

Tout s’est joué sur un rocambolesque épisode de VAR et de penalty raté puis à retirer, qui a duré sept minutes juste avant la pause.

Le gardien bianconero Wojciech Szczesny n’a rien pu sur la deuxième tentative de Hakan Calhanoglu (45+5e), après avoir arrêté la première du Turc.

La VAR, qui était déjà intervenue pour montrer la faute d’Alvaro Morata ayant échappé à l’arbitre, s’était de nouveau invitée après le raté du Milanais pour signaler que le défenseur turinois Matthijs De Ligt était entré dans la surface trop tôt.

Avant que la température ne monte au fil d’un match musclé, les joueurs avaient donné à voir un beau moment de communion au nom de l’Ukraine, avant le coup d’envoi. C’est en effet bras dessus-bras dessous qu’ils ont écouté religieusement « Imagine », de John Lennon, repris par la chanteuse ukrainienne Kateryna Pavlenko et l’Italienne Gaia.