L’Inter poursuit sa série, Cristiano Ronaldo démarre l’année avec un triplé

Cela fait désormais 11 rencontres de championnat que l’Inter Milan n’a plus connu la défaite. Les hommes d’Antonio Conte ont disposé de Naples (3-1) au San Paolo en clôture de la 18e journée de Série A lundi soir.

Dès la 14e minute de jeu, Lukaku trouve la faille avec la complicité du poteau droit de Meret au terme d’un rush de 50 mètres. L’attaquant belge s’offre même un doublé quelques minutes plus tard. Coupable d’une faute de main, le gardien napolitain laisse échapper au fond de ses filets la puissante frappe de son adversaire (33e). Milik redonne de l’espoir à ses partenaires avant la pause en convertissant une offrande de Callejon (39e).

Mais au retour des vestiaires les Milanais vont de nouveau prendre le large. Cette fois c’est Martinez qui sanctionne une énième erreur défensive des locaux. Manolas manque son intervention et ouvre le chemin du but à l’Argentin (62e). Grâce à ce succès l’Inter reprend les commandes du classement au côté de la Juventus large vainqueur de Cagliari.

Le Napoli fait du surplace et reste collé au 8e rang, à 11 longueurs de la 4e place, qualificative pour la Ligue des Champions.

Dans l’après-midi, Cristiano Ronaldo a démarre l’année 2020 avec appétit. Le Portugais a signé un triplé face à Cagliari lors du large succès de la Juventus. Dos à dos à la pause, les deux formations voient le quintuple ballon d’or débloquer la situation à la 49e minute en effaçant Olsen, le gardien sarde. Dix-huit minutes plus tard, l’attaquant transforme un penalty obtenu par Paulo Dybala. En fin de match, le n°7 bianconero offre le ballon du 3-0 à Gonzalo Higuain avant de clôturer le score du pied gauche à la 82e minute.

La performance XXL de Ronaldo a presque effacé le retour de Zlatan Ibrahimovic sous les couleurs du Milan AC. Entré en jeu à la 55e minute de jeu, le Suédois n’est pas parvenu a forcer le verrou de la Sampdoria (0-0). L’Atalanta Bergame a balayé Parme 5 à 0 grâce notamment à un doublé d’Ilicic (60e et 71e). Un peu plus tôt dans la journée Bologne et la Fiorentina se sont neutralisés. La Viola reste sur une série de 8 matchs consécutifs sans victoire en championnat.

Résultats

lundi

Bologne – Fiorentina 1 – 1

AC Milan – Sampdoria Gênes 0 – 0

Juventus Turin – Cagliari 4 – 0

Atalanta Bergame – Parme 5 – 0

Lecce – Udinese 0 – 1

Naples – Inter Milan 1 – 3

dimanche

Brescia – Lazio Rome 1 – 2

SPAL – Hellas Vérone 0 – 2

Genoa – Sassuolo 2 – 1

AS Rome – Torino 0 – 2

Classement: Pts J

1. Inter Milan 45 18

2. Juventus Turin 45 18

3. Lazio Rome 39 17

4. AS Rome 35 18

5. Atalanta Bergame 34 18

6. Cagliari 29 18

7. Parme 25 18

8. Naples 24 18

9. Torino 24 18

10. Bologne 23 18

11. Hellas Vérone 22 17

12. AC Milan 22 18

13. Udinese 21 18

14. Sassuolo 19 18

15. Fiorentina 18 18

16. Sampdoria Gênes 16 18

17. Lecce 15 18

18. Brescia 14 18

19. Genoa 14 18

20. SPAL 12 18

Ndlr: Les quatre premiers sont qualifiés directement pour la phase de

groupes de la Ligue des champions.

Deux équipes sont qualifiées pour la phase de groupes de la Ligue Europa:

soit le vainqueur de la Coupe et le 5e de la Serie A, soit les 5e et 6e de

la Serie A si le vainqueur de la Coupe est qualifié pour la Ligue des

Champions.

Le 6e ou le 7e du championnat est qualifié pour le 2e tour préliminaire de

l’Europa League. Les trois derniers du championnat sont relégués en Serie B.