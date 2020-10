L’international Tunisien Mosbah Sanai rétabli du Covid-19

le joueur de la sélection tunisienne de handball et du Club Africain Mosbah Sanai, est rétabli du Covid-19, annonce la fédération tunisienne de handball.

L’arrière gauche pourra reprendre ses activités sportives avec son club et l’équipe nationale, ajoute la même source .

La FTHB rappelle-t-on , avait annoncé le 10 octobre dernier que Sanai et le jeune gardien Assil Namli s’étaient avérés positifs au coronavirus, suite aux tests de dépistage obligatoires effectués par les joueurs du sept national avant les deux stages bloqués à Nabeul (12 au 16 novembre) et à Hammamet (19 au 23 du même moi)s dans le cadre de la préparation au championnat du monde de handball :Egypte 2021.

