L’investissement industriel déclaré bat de l’aile ….au rebours des services

Ayant rang de pouls qui donne la mesure de l’activité économique dans le pays, les deux indicateurs des investissements déclarés dans l’industrie et les services ont fourni au cours du premier semestre de 2021 deux grilles de lecture aux antipodes l’une de l’autre. Si pour l’industrie, les financements projetés ont chuté de plus du cinquième, il en a été différemment des services qui ont signé une envolée de 22,9%.

- Publicité-

D’après les dernières statistiques publiées par l’APII, les investissements industriels déclarés ont baissé de 20,5%, durant les 6 premiers mois de 2021, s’établissant à 1310,8 millions de dinars (MD), contre 1648,2 MD durant la même période de 2020, selon les

Ils ont plongé de 68,6% dans le secteur des matériaux de construction à 76,7 MD et de 47,9% dans le secteur des industries mécaniques et électriques à 350,6 MD.

Les investissements déclarés se sont aussi repliés de 45,4% dans le secteur des industries du cuir et de la chaussure, à 10,6 MD et de 22,7% dans les industries textiles et habillement à 63 MD. Une baisse de 15,8% a également été enregistrée au niveau des investissements déclarés dans des industries diverses.

En revanche, les investissements déclarés dans le secteur des industries agroalimentaires ont augmenté de 56,5%, à 462,8 MD. La même tendance haussière a été constatée pour les investissements déclarés dans le secteur des industries chimiques, lesquels ont évolué de 52,1%, à 146,2 MD.

L’APII a précisé que les investissements déclarés dans l’industrie se répartissent à raison de 574,5 MD pour le régime totalement exportateur et de 736,3 MD pour le régime autre que totalement exportateur.

Les investissements à participation étrangère se sont établis à 582,3 MD, dont 198,6 MD d’investissements mixtes et 383,7 MD d’investissements 100% étrangers.

La part des régions de l’Est dans les investissements déclarés dans l’industrie s’est établie à 984,7 MD, alors que celle des régions de l’Ouest a atteint 326,1 MD.

Services : la portion congrue pour l’Ouest

A l’autre bout du spectre, la configuration est tout autre avec des investissements déclarés dans les services qui se sont envolés de 2,9% durant le premier semestre 2021, s’établissant à 542,4 millions de dinars (MD) contre 441,4 MD durant la même période de 2020.

Toujours selon les dernières données publiées par l’APII, ces investissements se répartissent à raison de 17,5 MD pour le régime totalement exportateur et 524,9 MD pour le régime autre que totalement exportateur. Les investissements déclarés à participation étrangère ont été de l’ordre de 28,7 MD, dont 17 MD d’investissements mixtes et 11,7 MD d’investissements 100% étrangers.

S’agissant de la répartition géographique des investissements, les investissements déclarés dans les services ont atteint 478,9 MD dans les régions de l’Est et 63,5 dans les régions de l’Ouest.

Les investissements déclarés dans les services connexes à l’industrie ont évolué de 24,2% durant les 6 premiers mois de 2021, atteignant 172,4 MD. Ainsi, les investissements déclarés relatifs à la formation professionnelle ont enregistré une hausse de 17,4%, à 5,4 MD, ceux relatifs aux services recherche et développement, ont aussi, augmenté à 80,1 MD contre des investissements déclarés quasi nuls dans ce domaine durant la même période de 2020.

Toutefois, il n’y a pas eu d’investissements déclarés dans le secteur des services relatifs à la préservation de l’environnement durant les 6 premiers mois de 2021 et des baisses ont été constatées au niveau des investissements déclarés dans les services d’Etudes et de conseils (-13,2%, à 13,8 MD), les services informatiques (-55,8% à 13,3 MD), le transport (-28,4% à 45,6 MD) et les télécommunications (-72,6 % à 4,5 MD).