L’Iran affirme que « seul » le nucléaire sera discuté avec les États-Unis

L’Iran, qui a tenu samedi de rares pourparlers avec les Etats-Unis, poursuivra les discussions avec Washington de façon « indirecte » et auront pour « seul » sujet le nucléaire, a averti dimanche Téhéran.

Les deux pays, qui n’ont plus de relations diplomatiques depuis 1980, ont échangé samedi sous la médiation du sultanat d’Oman sur la question du nucléaire iranien.

A la demande de l’Iran, son chef de la diplomatie Abbas Araghchi n’a pas négocié en face-à-face avec l’émissaire américain du président Donald Trump, Steve Witkoff.

Mais les deux hommes se sont brièvement parlé, selon Téhéran, après des pourparlers qualifiés de « constructifs ».

Donald Trump avait appelé à des discussions directes.

« Les négociations continueront d’être indirectes (et) Oman continuera d’être le médiateur », a souligné dimanche le porte-parole de la diplomatie iranienne Esmaïl Baghaï.

Iran et Etats-Unis ont convenu de poursuivre les pourparlers samedi 19 avril.

« Le seul sujet des discussions sera le nucléaire et la levée des sanctions », a ajouté le porte-parole, sans préciser où se tiendront les prochaines discussions.

- Publicité-