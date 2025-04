L’Iran donne une « véritable chance » aux négociations avec les États-Unis, selon son ministère des AE

L’Iran a déclaré vendredi qu’il donnait une « véritable chance » aux négociations nucléaires avec les États-Unis samedi, après que le président Donald Trump a menacé de recourir aux bombardements si les discussions échouaient.

M. Trump a annoncé à la surprise générale lundi que Washington et Téhéran entameraient des discussions à Oman, qui a déjà servi de médiateur entre l’Occident et Téhéran par le passé.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré vendredi que les États-Unis devraient apprécier la décision de Téhéran d’engager des pourparlers malgré le « battage conflictuel dominant » de Washington.

« Nous avons l’intention d’évaluer l’intention et la détermination de l’autre partie ce samedi », a déclaré le porte-parole Esmaeil Baghaei sur le site X. « Avec sérieux et une vigilance candide, nous donnons une véritable chance à la diplomatie ».

L’Iran avait rejeté les négociations directes avec Washington avant que Trump n’annonce le 30 mars : « S’ils ne concluent pas d’accord, il y aura des bombardements, et ce seront des bombardements comme ils n’en ont jamais vu auparavant. »

Depuis que Trump a quitté l’accord JCPOA de 2015 soutenu par son prédécesseur Barack Obama, dans lequel l’Iran acceptait de limiter son programme nucléaire en échange d’une levée des sanctions, Téhéran a enrichi un stock d’uranium suffisant pour produire des ogives nucléaires relativement rapidement.

L’Iran affirme que son programme est purement destiné à des fins légitimes et pacifiques, mais l’Occident estime qu’il va bien au-delà des besoins civils et soupçonne Téhéran de fabriquer une arme nucléaire.

