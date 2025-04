20 M€ italiens pour le retour des immigrés de Tunisie, de Libye et d’Algérie

L’Italie a approuvé un programme de 20 millions d’euros pour le retour volontaire d’environ 3 300 immigrés « à risque » en Libye, en Algérie et en Tunisie, en coopération avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), malgré les critiques des groupes de défense des droits de l’homme.

Selon l’agence de presse italienne Nova, le ministère italien des affaires étrangères a donné son feu vert au programme, qui vise à aider les immigrants vulnérables en Algérie, en Tunisie et en Libye à retourner volontairement dans leur pays d’origine.

Le ministre italien des affaires étrangères, Antonio Tajani, et le vice-ministre Edmondo Cirielli ont présidé mercredi la deuxième réunion annuelle du comité mixte pour la coopération au développement, ainsi que la 11e session plénière du Conseil national pour la coopération au développement.

Le comité a également décidé de créer un fonds pour soutenir les projets de coopération mis en œuvre par les régions italiennes, dans le but de tirer parti de l’expertise régionale et de renforcer les réseaux entre les acteurs publics et privés.

En outre, une augmentation du financement a été prévue pour les projets des organisations de la société civile, et une allocation supplémentaire a été désignée pour le cofinancement d’initiatives entrepreneuriales innovantes visant à stimuler le capital humain – conformément à l’élargissement des possibilités de bourses pour les étudiants étrangers en Italie, selon la même source, citée par The Libya Observer.

