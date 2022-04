L’Italie conclut un « accord crucial » sur le gaz avec le Congo

L’Italie a conclu à Brazzaville un accord d’approvisionnement en gaz à partir du Congo en vue de sortir de sa dépendance vis-à-vis de la Russie en guerre contre l’Ukraine.

« Aujourd’hui nous avons signé un accord crucial avec la République du Congo pour augmenter la fourniture de gaz à notre pays. Un autre résultat, après l’accord conclu en Algérie et celui d’hier en Angola », a écrit sur Facebook Luigi Di Maio, ministre italien des Affaires étrangères.

« L’engagement de l’Italie continue pour réagir avec rapidité à la crise énergétique et diversifier les sources d’approvisionnement énergétique. Protéger les entreprises et les familles italiennes est pour nous un objectif primordial », a-t-il expliqué.

« La lettre d’entente entre la République du Congo et la société pétrolière italienne ENI pour la production et l’exportation du gaz naturel, ainsi que pour des initiatives de transition énergétique en République du Congo », a été signée par Bruno Itoua, ministre congolais des Hydrocarbures, et Claudio Descalzi, directeur général du groupe ENI, selon un document remis à la presse à Brazzaville.

Aucune précision n’a été donnée sur les quantités de gaz à produire et à exporter vers l’Italie.