Liverpool poursuit sa marche en avant

Liverpool poursuit son inexorable marche en avant: en battant West Ham (2-0) mercredi à Londres, en match en retard de la 18e journée, Liverpool a porté à 19 points son avance, abyssale, sur Manchester City en championnat d’Angleterre.

A 14 journées de la fin, la barre des 70 points est atteinte par les “Reds” avec ce 23e succès en 24 matches, et le record de points de City, établi il y a deux ans (100) semble plus que jamais à portée des Reds. Face à West Ham, aux portes de la zone rouge (17e), les hommes de Jack Klopp, avec une possession de balle écrasante, ont eu un peu de mal lors du premier acte à vraiment créer des décalages.

Mais, sur un petit centre à ras de terre venu de la droite du Brésilien Roberto Firmino (34e), Divock Origi, aligné à la place de Sadio Mané, blessé, a été fauché par Issa Diop: pnalty ! Mohamed Salah, qui n’avait

plus marqué depuis près de deux ans et neuf matches dans la capitale anglaise, a pris Lukasz Fabianski à contre-pied (1-0, 35e). L’Egyptien a aussi été à l’origine du second but avec une magnifique ouverture vers Alex Oxley-Chamberlain qui s’est emmené le ballon, a pris de vitesse le dernier défenseur et ajusté le gardien (2-0, 53e).

Les Hammers ont bien tenté de réagir, se procurant plusieurs nettes occasions, sans parvenir à réduire l’écart. Deux frappes, une de Robert Snodgrass détournée par Alisson (55e) et une de Declan Rice qui a heurté le poteau à un peu moins de vingt minutes de la fin du temps réglementaire, auraient pu relancer le suspense, de même qu’une tête de Rice en toute fin de match.