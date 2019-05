l’Ivoirien Nicolas Pépé remporte l’édition 2019, Whabi Khazri deuxième

Le footballeur ivoirien Nicolas Pépé de Lille

(Ligue 1) a remporté, samedi, le Prix Marc-Vivien Foé 2019, décerné par RFI

et France 24 et récompensant le meilleur joueur africain dans le

championnat français de football.

Auteur avec son club de 21 buts et 10 passes décisives, l’Ivoirien (23

ans) succède au palmarès du trophée au Camerounais Karl Toko-Ekambi,

lauréat la saison dernière.

L’attaquant lillois, devance sur le podium le Tunisien Wahbi Khazri de l’AS Saint-Etienne et le Sénégalais Ismaïla Sarr du Stade Rennais.

L’international Tunisien rappelle-t-on, se retrouve sur le podium pour la seconde année d’affilée. La saison dernière, le milieu de terrain avait été prêté à Rennes par Sunderland. Cette fois, avec Saint-Etienne, l’Aigle de Carthage a effectué une saison prolifique avec 30 titularisations dans le championnat français où il a inscrit 13 buts et donné 7 passes décisives.

Classement du Prix Marc-Vivien Foé:

1. Nicolas PEPE (Lille/Côte d’Ivoire)

2. Wahbi KHAZRI (Saint-Etienne/Tunisie)

3. Ismaïla SARR (Rennes/Sénégal)

4. Youcef ATAL (Nice/Algérie)

5. Max-Alain GRADEL (Toulouse/Côte d’Ivoire)

6. Bertrand TRAORE (Lyon/Burkina Faso)

7. Lebo MOTHIBA (Strasbourg/Afrique du Sud)

8. Denis BOUANGA (Nîmes/Gabon)

ex. Yunis ABDELHAMID (Reims/Maroc)

10. François KAMANO (Bordeaux/Guinée)

11. Stéphane BAHOKEN (Angers/Cameroun)

Palmarès:

2009: Marouane Chamakh (Bordeaux, Maroc)

2010: Gervinho (Lille, Côte d’Ivoire)

2011: Gervinho (Lille, Côte d’Ivoire)

2012: Younès Belhanda (Montpellier, Maroc)

2013: Pierre Emerick-Aubameyang (Saint-Etienne, Gabon)

2014: Vincent Enyeama (Lille, Nigeria)

2015: André Ayew (Marseille, Ghana)

2016: Sofiane Boufal (Lille, Maroc)

2017: Séri Jean-Michaël (Nice, Côte d’Ivoire)

2018: Karl Toko-Ekambi (Angers, Cameroun)

2019: Nicolas Pépé (Lille, Côte d’Ivoire).