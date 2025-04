livraison d’un premier lot de 80 de bus urbains à la STT

La société de transports de Tunis (TRANSTU) vient de réceptionner, lundi matin, un premier lot de 80 bus de transport urbain parmi une flotte de 165 bus standards modifiés en marge des derniers jeux paralympiques de Paris.

La livraison de ces bus intervient dans le cadre d’une convention de don signée le 27 janvier 2025 entre la TRANSTU et l’entreprise « Ile- de- France Mobilités et la Régie Autonome des Transports parisiens (RATP).

Ce premier lot de bus entrera en service, dans quelques semaines en attendant la réception d’un deuxième lot de 85 bus, indique la société dans un communiqué.

Disposant d’un plancher bas, ces bus écolos sont équipés d’un filtre à particules conforme aux normes européennes « Euro 5 », d’un escalier automatique pour permettre aux personnes à mobilité réduite d’y accéder facilement, notamment, à l’espace réservé aux personnes en chaise roulante, d’un système de ventilation et de climatisation pour certains d’entre eux en plus d’un système de vidéosurveillance et d’un autre système de changement de vitesse automatique.

Ces bus contribueront à améliorer le système de transport public en commun, en particulier le transport urbain », précise le communiqué.

Ont assisté à la livraison de ce lot de bus, le chef de cabinet du ministère des Transports, le directeur général de la TRANSTU et des responsables et représentants du département et de la société.