Livraisons d’armes : La Maison Blanche «ne sait pas de quoi parle Netanyahou»

« Nous ne savons vraiment pas de quoi il parle. Nous ne le savons tout simplement pas », a déclaré Karine Jean Pierre, secrétaire de presse de la Maison Blanche, lorsqu’elle a été interrogée sur l’affirmation de M. Netanyahou lors d’une conférence de presse. « Il y a eu une cargaison particulière de munitions qui a été interrompue, et vous avez entendu parler de cela à plusieurs reprises.

Nous continuons à avoir des conversations constructives avec les Israéliens pour le déblocage de cette cargaison particulière et nous n’avons pas d’informations actualisées à ce sujet. Il n’y a pas d’autres pauses ou retards en place… Tout le reste se déroule en bonne et due forme », ajoute-t-elle.

- Publicité-