LNFP : plusieurs sanctions contre l’Espérance de Tunis, du CS Sfaxien et du Stade Tunisien

La Ligue Nationale du Football Professionnel (LNFP), réunie mercredi, a infligé un blâme et une amende de 5000 dinars à l’Espérance de Tunis et au CS Sfaxien, et ce pour jets de projectiles et de fumigènes sur le terrain par leurs supporters, lors de leurs matches disputés le week-end dernier, face respectivement au Club Africain et l’US Monastir, pour le compte de la 3e journée play-off.

Le Stade Tunisien a écopé, de son côté, d’un blâme et d’une amende de 2500 dinars pour jets d’objets divers sur le terrain par ses supporters, lors du match l’ayant opposé à l’Etoile du Sahel, dimanche au Bardo.

Par ailleurs, les dirigeants stadistes Youssef Arfaoui et Zied Nhidi ainsi que le joueur Ghazi Ayadi ont été suspendus et convoqués pour comparaître devant le bureau de la Ligue lors de sa prochaine réunion, et ce pour les actes qu’ils ont commis lors de la même rencontre.



- Publicité-