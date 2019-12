LNFP : une amende de 2 mille dinars à l’US Tataouine

Le bureau de la Ligue nationale de football professionnelle (LNFP), réuni mardi, a décidé d’infliger un match à huis clos et une amende de 2 mille dinars pour jet de pierres intensif à l’encontre de l’Union sportive de Tataouine et la suspension de l’activité des dirigeants Taoufik Gass et Abdelaziz Ayeb jusqu’à leur camprution devant le bureau de la ligue.

Ces décisons interviennent, note-t-on, à la suite des incidents qui ont émaillé la rencontre qui a opposée le 23 du mois de novembre dernier, l’US Tatouine à l’US Monastirienne.

La ligue a, également, décidé une série de sanctions suite aux rencontres de la dernière journée des ligues 1 et 2 professionnelles à l’encontre de plusieurs clubs.

Voici par ailleurs, les sanctions prises par la ligue :

– ES Zarzis (L2): un blâme et une amende de 3 mille dinars pour jet de projectiles avec récidives.

– Stade tunisien (L1): 5000 dinars d’amende assortie d’un blâme pour jet de fumigènes avec récidive.

– US Tataouine (L1): 1500 dinars d’amende assortie d’un blâme pour usage de fumigènes.

– Stade tunisien (L1): Un blâme et 1500 dinars d’amende pour usage de fumigènes.

– Stade Sportif sfaxien (L2): Suspension pour deux matches et une amende de 1500 dinars à l’encontre de l’entraineur Seif Ghezal pour comportement anti-sportif.