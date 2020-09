L’Observatoire de la transparence porte plainte contre Moussi

Des avocats, au nom de l’Observatoire de la transparence et de la bonne gouvernance, ont déposé une plainte contre la présidente du Parti destourien libre, Abir Moussi et les députés de son bloc parlementaire, relative à l’argent public, le terrorisme et la perturbation des Institutions de l’Etat.

Maître Adnan Laabidi, membre du groupe, a déclaré à Mosaique fm, ce mardi 8 septembre, qu’une requête sera déposée auprès du Parquet pour transférer les dossiers précités, devant l’Assemblée des représentants du peuple, afin d’examiner une demande de levée de l’immunité de Abir Moussi, afin qu’elle soit traduite devant la justice.