L’offre culinaire tunisienne à l’assaut  de nouveaux palais

Intitulé « Tounès Wijhatouna » (Tunisie, notre destination) ou encore « Promotion du tourisme durable » en Tunisie, un programme tendant au développement de l’offre culinaire à vocation touristique dans quatre régions ciblées en Tunisie a été lancé, ce mardi 6 septembre, à Tunis, dans le cadre de la coopération tuniso-allemande, mais l’action est cofinancée par l’Union européenne et l’Allemagne.

Les régions ciblées sont Zaghouan, Mahdia, Tozeur, et Tabarka-Ain Drahem. Les établissements bénéficiaires sont les maisons d’hôtes, les gîtes ruraux, les restaurants indépendants, ou intégrés dans des hôtels, et enfin les cafés-restaurants.

Des responsables du ministère du Tourisme, des représentants, des partenaires allemands, et de nombreux professionnels dans les divers domaines du secteur touristique notamment l’hôtellerie et les restaurants touristiques assistaient à la réunion.

Des exposés sur l’objectif de l’action et ses principales étapes ont été faits à cette occasion par les membres des équipes allemandes et tunisiennes chargées de la concrétiser, dont du côté allemand, le chef du projet, Jose Manuel Froehling, le représentant de l’ambassade allemande, Fritz Jung, et du côté tunisien une pléiade d’intervenants dont la coordinatrice du projet Donia Ferjani, le chargé de la réalisation Zouheir Sammoud, le chef-cuisinier connu et conseiller du programme Wafik Belaid, outre des journalistes des divers médias tunisiens.

L’accent a été mis sur la richesse et la diversité du patrimoine culinaire tunisien et de la gastronomie tunisienne.

Cependant, ce potentiel n’est pas mis en valeur, comme il se doit, a estimé le représentant de l‘ambassade allemande, Fritz Jung, alors que l’élément « cuisine » et « gastronomie » du pays est déterminant dans le choix de la destination touristique par les touristes et voyageurs.

Au même moment, les études montrent qu’entre 15% et 35% des dépenses touristiques vont à la gastronomie.

80 bénéficiaires à raison de 20 pour chacune des quatre régions ciblées seront sélectionnés en vue de suivre des sessions de formation théorique et pratique sur l’hygiène et la sécurité alimentaires, le bon accueil des clients et l’approfondissement de leurs connaissances culinaires et de préparation des plats traditionnels régionaux, car, en principe, ils devraient posséder déjà ce savoir faire, étant des professionnels de la gastronomie.

Un appel à participation devra être lancé, très bientôt.

Codifier le patrimoine culinaire

Dans le sillage, un menu standard sera sélectionné pour chacune des quatre régions ciblées. Il sera établi selon une approche collaboratrice et axée sur les spécificités culinaires de la région et ses plats traditionnels. Toutefois, des critères ont été retenus, comme la nécessité de veiller à ce que le plat soit attractif, aisément commercialisé, et pouvant être préparé toute l’année (ses ingrédients disponibles toute l’année), outre sa pérennité et sa transmission en tant que savoir faire traditionnel.

A cet égard, le chef Wafik Belaid a plaidé pour la codification des plats traditionnels tunisiens et le référencement du patrimoine culinaire tunisien, notant que de cette manière, tout écart sera connu, en s’ouvrant à la créativité comptée alors comme étant de la créativité.

Le programme comporte aussi des interventions visant à faciliter l’accès au marché et au financement des bénéficiaires, et leur réseautage.

Un grand évènement public, sorte de marché, sera organisé au mois de mars 2023 (le 18 exactement) à Tunis pour exposer les résultats concrets du programme.

A travers la promotion de ce tourisme régional durable et la diversification des produits touristiques tunisiens encore axés sur le tourisme balnéaire, les initiateurs du programme espèrent contribuer à la création d’une dynamique régionale, en matière de valorisation des plats traditionnels, ainsi qu’en matière d’emplois des jeunes et des femmes plus particulièrement.

Une autre action allant dans ce sens intitulée « routes culinaires » sera lancée avant la fin de cette année, à travers la promotion d’une route culinaire jalonnant l’ensemble du territoire tunisien et axée sur les produits phares tunisiens, comme l’huile d’olive, les dattes, les produits des vignobles, la harissa, les poulpes.