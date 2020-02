l’Olympique de Béja aux commandes de la poule A et l’EGS Gafsa consolide son leadership de la poule B

L’EO Sidi Bouzid s’est emparé de la deuxième place du classement de la poule A de la Ligue 2 de football professionnel, après sa victoire à domicile dimanche devant l’ES Radès (1-0).

Helmi Azizi a inscrit l’unique but à la 42e permettant à son équipe de n’être plus qu’à un point de retard (25 pts) de l’Olympique de Béja qui a pris les commandes samedi en ouverture de la journée en s’imposant sur le CO Médenine (3-0).

De son coté, l’ES Zarzis a réalisé une bonne opération en remportant un précieux succès sur le Sfax Railways (1-0). Une victoire acquise dans les dernières minutes par Haythem Mbarek à la 85′ et qui permet aux sang et or du sud (4e/20) de réduire de 3 points, l’écart qui les sépare de leur adversaire du jour (3e/23 pts).

Le Sporting Ben Arous a également remporté une précieuse victoire à domicile devant l’AS Sebikha (2-0), buts de Nizar Abbas (42′) et Khaled Melliti (69′).

Le club de la banlieue sud est 7e (18 pts) à un point de retard sur l’AS Sebikha (5e/19 pts)

Dans la poule B, l’EGS Gafsa a preservé son leadership en battant la lanterne rouge, l’AS asserine 2-1. Amir Sabbahi a ouvert le score à la 41e pour les locaux et l’AS Kasserine a égalisé par Mohamed Taha Hedfi (68′) avant que Hassan Khemiri n’inscrive le but de la victoire à la 74′

L’EGS Gafsa compte 30 points à 4 longueurs d’avance sur l’ES Rejiche (2e/24 pts) qui a dominé le Stade Gabésien 3-0, buts de Nidhal Ben Salem (3′) Nassim Sioud (70′) rt Fedi Ghaoui (78′). La Stayda conserve sa 3e place (20 pts)

Dimanche 16 février:

Poule A

A Ben Arous:

Sporting Ben Arous – AS Sbikha 2-0

A Sidi Bouzid:

OS Sidi Bouzid – ES Radès 1-0

A Gabès:

AS Gabès – AS Ariana 0-0

A Zarzis:

ES Zarzis – Sfax Railways 1-0

joués samedi

Samedi 15 février:

A Béja:

O. Béja – CO Médenine 3-0

A Msaken

CS Msaken – SA Menzel Bourguiba 3-0

Poule B

A Réjiche:

AS Rejiche – S Gabésien 3-0

A Gafsa:

EGS Gafsa – AS Kasserine 2-1

joués samedi

A Hammam-Sousse:

ESH Sousse – AS Marsa 1-1

A Jendouba:

Jendouba Sport – AS Jerba 1-2

A Sfax:

SS Sfaxien – AS Oued Ellil 0-2

A Jerba:

ES Jerba – CS Manzel Bouzalfa 0-0