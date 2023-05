L’opportunité est toujours offerte à Saied d’organiser le dialogue national, selon Houcine Abassi

L’ex secrétaire général de l’UGTT, Houcine Abbasi, a estimé que parmi les occasions gâchées en Tunisie figurait la possibilité de dialogue et d’accord que le président de la République, Kais Saied, pouvait établir avec l’organisation syndicale et un certain nombre de partis qui ont annoncé leur soutien au 25 juillet 2021, indiquant qu’il ne comprenait pas encore la direction que prenait le président de la République et son refus de dialoguer jusqu’à aujourd’hui.

Dans une interview sur Diwan FM, il a expliqué que l’opportunité est toujours offerte au chef de l’Etat d’inviter ces parties à un dialogue national afin de surmonter la crise politique et économique et de mettre en œuvre les mesures annoncées, et les grandes lignes telles que la lutte contre la corruption et la récupération des fonds spoliés, soulignant que le pays ne peut pas aller de l’avant à l’enseigne d’une opinion unique mais par le partage des idées et des solutions selon ses dires.

Abbasi a également estimé que le dialogue national proposé actuellement ne peut pas reprendre à l’identique ceux qui se sont tenus précédemment, eu égard à la situation politique et économique qui prévaut à l’heure actuelle.