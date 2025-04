L’or à plus de 3.500 dollars, le dollar sans élan face aux tensions entre Trump et la Fed

L’or franchit de nouveaux sommets mardi, en pleine tourmente douanière, tandis que le dollar stagne, attentif à l’évolution de la situation outre-Atlantique après que Donald Trump a verbalement attaqué le président de la Réserve fédérale (Fed), générant une autre source d’incertitude.

Vers 09H30 GMT, l’once du métal jaune grimpait de 0,96%, à 3.456,90 dollars, après s’être envolée à un nouveau record, à 3.500,10 dollars.

« L’or est la seule véritable valeur refuge depuis que le dollar a été touché et que les bons du Trésor américain sont en baisse », constate Neil Wilson, analyste chez Saxobank.

Les actifs américains sont affectés par les perspectives économiques assombries aux Etats-Unis, à cause du déploiement des droits de douane sur les importations américaines.

Ces surtaxes peuvent également mener à une accélération de la hausse des prix. Or l’or fait également office de couverture contre l’inflation, son prix tendant à rester stable voire augmenter lorsque le pouvoir d’achat des devises diminue.

En 2024, la valeur du métal jaune avait gonflé d’environ 27% sur l’année; mais en moins de quatre mois entre janvier et ce dernier record, elle a explosé de plus de 33%.

Avant la victoire du républicain début novembre, l’once d’or se négociait aux alentours de 2.700 dollars.

Mardi, le billet vert prenait 0,14%, à 1,1498 dollar pour un euro, après avoir atteint lundi un plus bas depuis novembre 2021 par rapport à la monnaie unique européenne, à 1,1573 dollar.

