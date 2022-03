L’oracle qui a vu venir le Printemps arabe, revient à la charge pour la flambée des prix du blé

Les transactions spéculatives sur les matières premières associées à la diminution de l’offre de blé en Russie et en Ukraine créent les conditions d’une aggravation des troubles et du chaos dans le monde.

- Publicité-

Quatre jours avant l’immolation de Mohamed Bouazizi par le feu, déclenchant la première étincelle de la révolution en Tunisie, le Dr Yaneer Bar-Yam, président du New England Complex Systems Institute, basé à Cambridge (Massachusetts), a envoyé une note au gouvernement américain prédisant exactement qu’une vague de protestations se produirait dans le monde arabe en réponse à la flambée soudaine des prix alimentaires mondiaux. En cartographiant une série de facteurs qui influencent l’agitation sociale, lui et son équipe ont fait le lien entre les émeutes précédentes et les pics des prix alimentaires mondiaux, identifiant un seuil de prix au-delà duquel les protestations deviennent probables, et ont délivré un message inquiétant indiquant qu’un point de basculement dans le conflit était proche.

Aujourd’hui, Bar-Yam considère que les retombées économiques de l’invasion russe en Ukraine – qui exacerbent les prix alimentaires déjà en hausse – provoquent un « régime de risque » qui rend plus probables de nouvelles émeutes et des troubles politiques ailleurs dans le monde. Les contrats à terme sur le blé atteignent des sommets, les épiceries sont prises d’assaut e et les pays se préparent à des pénuries alimentaires.

Dans une interview accordée au site « Vice News », il a rappelé que la crise financière de 2008 a généré un énorme afflux d’argent sur les marchés des matières premières, de l’argent spéculatif qui n’était pas motivé par les fondamentaux, c’est-à-dire l’offre et la demande, mais qui était simplement motivé par le choc du fait que le marché hypothécaire et le marché boursier n’étaient pas de bons endroits pour investir de l’argent. Il s’est donc déplacé vers les marchés des matières premières et a créé un énorme pic dans les prix des matières premières – pas seulement la nourriture, mais aussi le pétrole, etc. Ce pic a déclenché des émeutes de la faim. Il y avait donc deux raisons différentes à la hausse des prix alimentaires. L’une était spéculative, non fondamentale, et l’autre était le fait fondamental que les céréales étaient retirées du système d’approvisionnement alimentaire et placées dans un contexte différent.

Un « régime de risque »

La Russie et l’Ukraine sont les fournisseurs d’une grande partie de l’approvisionnement mondial en blé. Le problème, a-t-il expliqué, est que les prix des denrées alimentaires étaient déjà élevés avant l’invasion de l’Ukraine. « L’augmentation des prix alimentaires était donc déjà dans un régime que nous considérerions comme dangereux. Nous sommes dans un régime de risque que les choses éclatent. Il ne fait aucun doute que les personnes qui sont vulnérables au fait de ne pas pouvoir nourrir leur famille – cela va les affecter », a-t-il dit. Le seuil auquel les émeutes se produisent sera influencé par certaines choses et l’une d’entre elles, presque sûrement, est la pandémie qui joue un rôle dans le contexte de chacun ».

Et de développer : « L’une des leçons que nous devrions tous tirer est que si nous ne prenons pas la responsabilité de protéger les gens contre ce type de perturbation, vous savez, leur capacité à nourrir leurs familles, alors il y a des conséquences très graves qui peuvent se produire. Par exemple, le printemps arabe a inclus ce qui s’est passé en Syrie, et en Syrie, le résultat de la perturbation de l’ordre social a été de nombreuses années d’énormes pertes de vies humaines, une crise des réfugiés, la région a été le lieu d’incubation de Daesh. Elle est donc liée à une énorme part de terrorisme dans le monde. Il est vraiment difficile d’exagérer les conséquences dramatiques de ce qui se passe lorsque vous avez ce genre d’effet en cascade qui entraîne une perturbation sociale ».

Le point de départ du désordre social

L’essentiel, c’est que les prix des denrées alimentaires augmentent comme ils le font actuellement – et encore une fois, les prix des denrées alimentaires augmentent à cause de l’approvisionnement en denrées alimentaires en provenance d’Ukraine qui s’ajoute à des prix des denrées alimentaires déjà très élevés – une raison fondamentale dans ce cas pour les préoccupations alimentaires peut également déclencher des prix spéculatifs que nous pouvons avoir une combinaison assez grave. Et, parce que les investisseurs investissent souvent dans un panier de produits de base, lorsque les prix du pétrole augmentent, les prix des denrées alimentaires ont également tendance à augmenter parce qu’ils investissent dans des fonds indiciels, a expliqué Bar-Yam.

C’est un système très simple. Les prix des aliments augmentent, les gens ne peuvent pas nourrir leurs familles. Il y a un seuil à partir duquel des émeutes se produisent. Et les gens vont, dans ces circonstances, chercher de la nourriture qui existe. Ils vont aller dans les magasins de céréales, ou dans les supermarchés, et ils vont voler de la nourriture ou autre. Et c’est le conflit qui en découle qui est le point de départ du désordre social. Lorsque l’on analyse les augmentations de prix des denrées alimentaires, il est logique qu’il y ait deux moteurs différents – l’un est le moteur fondamental, qui, dans ce cas, est la perte d’approvisionnement en céréales en particulier. Et l’autre est la nature spéculative des marchés des matières premières. Et il n’est pas essentielde comprendre les détails du fonctionnement exact de ces marchés, car ce sont les prix des denrées alimentaires qui sont à l’origine de la violence, a-t-il encore expliqué.

Aussi les subventions directes seraient-elles la chose à faire dans l’immédiat. À plus long terme, la nécessité se fera sentir de stabiliser les marchés.