L’OTDAV lance l’appel à candidatures pour le projet « Creativity clubs »

L’Organisme Tunisien des Droits d’Auteur et des Droits Voisins (OTDAV) en collaboration avec le ministère des affaires culturelles a annoncé dans un communiqué l’ouverture de l’appel à candidature pour participer au projet « Creativity Clubs » visant à diffuser la culture du respect des droits de propriété littéraire et artistique, qui a reçu une subvention du Fonds d’encouragement à la création littéraire et artistique pour l’année 2022.

Le projet « Creativity clubs » vise notamment à sensibiliser quant à l’importance des droits de propriété littéraire et artistique en vue d’ insuffler une culture du respect de ces droits dans les différentes régions de la République.

Il s’agit également de promouvoir la coopération entre l’OTDAV et les institutions culturelles de diverses régions pour mettre en œuvre des activités, des programmes et des projets culturels qui respectent les droits d’auteur et des droits voisins dans les clubs concernés notamment de musique, de dessin, de théâtre, du conte, de photographie etc aux niveaux local, régional et national.

L’un de ses autres objectifs consiste également à contribuer au renforcement des capacités dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins au niveau national et à renforcer la coopération et le partenariat avec les différentes structures concernées par ce sujet au niveau local, régional et national.

Tous les détails sur les critères d’éligibilité, les conditions de candidature et les modalités de constitution du dossier sont disponibles sur le site et la page facebook de l’OTDAV.

