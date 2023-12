Lotfi Riahi : «Le prix des conserves de tomates a baissé… Et la crise du lait est artificielle»

Le président de l’Organisation d’orientation des consommateurs, Lotfi Riahi, a déclaré que le ministère du Commerce avait pris la décision de réduire le prix des tomates en conserve à 4 500 millimes.

Sur Shems Fm, ce mercredi 13 décembre 2023, Lotfi Riahi a noté que la politique suivie par le ministère du Commerce est importante, assurant que

pour la première fois, les prix sont gelés avant l’entrée en vigueur de la loi de finances, et soulignant que la Tunisie dispose d’un stock stratégique de conserves de tomates.

En ce qui concerne le lait, Riahi a affirmé que la crise du lait est artificielle, car les professionnels achètent le lait à un prix allant jusqu’à 20 dinars pour leurs usages professionnels, ce qui affecte l’approvisionnement du marché.

Il a expliqué que le stock stratégique de lait de la Tunisie se situe entre 6 et 7 millions de litres, la production est de l’ordre d’un million de litres et le taux de consommation entre un million et 800 litres, mais qu’il y a néanmoins une pénurie de lait.

Il a déclaré que le lait enrichi était destiné aux industriels et que certains fournisseurs choisissent de vendre à des professionnels pour plus de profit, soulignant qu’il n’est pas raisonnable pour un professionnel d’acheter un litre de lait pour 1350 millimes pour fabriquer des matériaux vendus à prix libres.