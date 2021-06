Lotfi Zitoun: L’UGTT est déterminée à rapprocher les points de vue pour trouver une issue à la crise

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Tabboubi, a fait part de la détermination de la centrale syndicale à rapprocher les points de vue des différents acteurs politiques en vue de résoudre la crise politique, souligne Lotfi Zitoun, ancien dirigeant du mouvement Ennahdha, sur sa page Facebook.

Le post a été publié à l’issue d’une rencontre qui a réuni, mardi, Lotfi Zitoun avec Noureddine Tabboubi.

Selon Zitoun, le SG de l’UGTT a fait part de la préoccupation de l’Union face à la dégradation des conditions de vie des Tunisiens et à la persistance de la crise politique.

Il a dit regretter un blocage de l’initiative du dialogue nationale, qui a été avancée par l’UGTT pour trouver une issue à la crise que connaît le pays.

Plus tôt dans la journée, Lotfi Zitoun a rencontré le président de l’Assemblée des représentants du peuple et du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi. Une proposition d’entrevue entre le chef de l’Etat et le chef du parlement a été au centre de cette rencontre.

A noter que le président de la République Kaïs Saïed a reçu, hier lundi, au palais de Carthage, l’ancien dirigeant au mouvement Ennahdha, Lotfi Zitoun.