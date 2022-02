L’OTIC exige la suppression de la marge bénéficiaire cachée des grandes surfaces

Le président de l’Organisation tunisienne pour informer le consommateur(OTIC), Lotfi Riahi a fait état d’u déluge de plaintes au sujet du manque constaté dans la disponibilité de produits alimentaires tels que les œufs, la farine, la semoule et l’huile subventionnée sur la plupart des marchés, une pénurie dont ont été informées les directions régionales du commerce, a-t-il dit.

Sur Mosaïque fm, il a affirmé, mardi, que la Tunisie vit actuellement au rythme d’une guerre entre l’Etat de droit et les lobbies ayant fiat main basse sur les circuits de distribution, dressant une démarcation infranchissable entre le consommateur et le marché.

Ila appelé à la nécessité de promulguer des décrets-lois pour protéger le consommateur et son pouvoir d’achat , portant notamment révision de la structure des factures de l’électricité et du gaz, des ordonnances médicales , restructuration des prix à loa production et suppression de la marge bénéficiaire cachée des grandes surfaces dont la valeurs est de plus de 35%.