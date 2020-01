L’Ouganda envisage d’emprunter 1,9 M$ pour financer son budget

L’Ouganda envisage d’emprunter jusqu’à 6 900 milliards de shillings (1,9 milliard $) pour financer son budget 2020-2021, a appris Ecofin de l’agence de presse Reuters.

Les nouveaux fonds devraient être obtenus sous forme de prêts « concessionnels et non concessionnels ». Si aucune précision n’a été fournie quant à l’utilisation finale de ces fonds, on estime qu’ils devraient servir à financer la hausse des dépenses publiques dues aux nombreux travaux d’infrastructures lancés par le président Yoweri Museveni.

Ces dernières années, les programmes de développement du gouvernement en place ont conduit à une hausse des emprunts et donc de la dette publique. L’accumulation d’emprunts sur le marché financier et auprès de la Chine avait poussé le FMI à exhorter Kampala à réduire sa dette.

Pour rappel, il y a quelques semaines, le gouvernement annonçait son intention de mobiliser 665 millions $ auprès de la Stanbic Bank Uganda Limited (SBU), une banque locale, et de la Trade and Development Bank (TDB) pour financer son budget 2019-2020. D’après les autorités ougandaises, ces investissements visent à mettre en œuvre les infrastructures nécessaires à l’exploitation des champs pétroliers du pays, prévue pour démarrer d’ici 2022 tout en développant le secteur touristique.

Notons que le pays table sur une croissance économique à 6,2% en 2020/2021, grâce à une plus grande productivité dans les secteurs manufacturier et agricole et à « l’investissement des secteurs public et privé ainsi qu’au commerce régional et national ».